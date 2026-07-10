Hot: Rầm rộ video Lisa (BLACKPINK) hẹn hò ăn tối cùng bạn trai mới hậu chia tay tỷ phú, danh tính đàng trai gây choáng?

Đời sống tình ái của Lisa (BLACKPINK) bỗng trở thành chủ đề nóng gây xôn xao dư luận.

Trong thời gian gần đây, thông tin Lisa (BLACKPINK) chia tay CEO Frédéric Arnault đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới sáng 10/7, công chúng châu Á náo loạn trước đoạn video nghi Lisa đang hẹn hò bạn trai mới hậu chia tay quý tử nhà tỷ phú.

Ở đoạn video gây xôn xao, em út BLACKPINK cùng bố mẹ dùng bữa tối với chàng trai bí ẩn ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Từ đây, nghi vấn Lisa lao vào cuộc tình mới sau khi “đường ai nấy đi” với CEO sinh năm 1995 đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng.

Giữa lúc hàng loạt nghi vấn bùng lên mạnh mẽ, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào danh tính chàng trai ăn tối cùng Lisa mới đây. Dù gương mặt đàng trai không được hiển thị 1 cách rõ ràng trong đoạn video nói trên nhưng theo nhiều khán giả, mỹ nam này không ai khác chính là tài tử Thái Lan Blue Pongtiwat kém Lisa 3 tuổi. Trước đó, 1 số trang tin từng đặt ra nghi vấn Lisa hẹn hò Blue Pongtiwat sau khi trên mạng viral khoảnh khắc 2 người họ đứng sát rạt vào nhau trong bữa tiệc sinh nhật của em út BLACKPINK. Thế nhưng tại thời điểm đó, nhiều fan lại khẳng định Lisa và nam thần kém 3 tuổi chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết chứ chưa đạt tới mức yêu đương.

Công chúng truyền tay nhau đoạn video nghi Lisa đã hẹn hò tình mới hậu chia tay Frédéric Arnault. Trong video, cặp đôi tin đồn được cho là vừa dùng bữa tối cùng bố mẹ Lisa trong bầu không khí ấm cúng. Nguồn: X

Hình ảnh không hiển thị rõ mặt chàng trai dùng bữa với Lisa. Nhưng theo nhiều fan, anh chàng này là nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Trước đó, tin đồn Lisa - Blue Pongtiwat đang yêu nhau cũng từng rộ lên sau khi hình ảnh 2 người họ đứng sát rạt trong 1 bữa tiệc sinh nhật trở nên viral. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn nữ ca sĩ vừa đi hẹn hò dùng bữa tối với bạn trai mới.

Khoảnh khắc Lisa dùng bữa tối cùng trai đẹp gây chú ý lớn bởi lẽ nữ ca sĩ đình đám vừa được cho là đã chia tay tỷ phú Frédéric Arnault cách đây không lâu. Còn nhớ cách đây hơn 3 tuần, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa - CEO Frédéric Arnault đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Và theo tìm hiểu mới nhất của tờ Sohu vào ngày 29/6, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.