Hot nhất Weibo sáng nay: "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" cưới chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh?

Sáng 4/9, tờ Sohu đưa tin MXH xứ tỷ dân nháo nhào trước thông tin Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đã bí mật đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Blogger giải trí hàng đầu Kiều Sam cho biết cặp sao đã quyết định về chung nhà sau 1 thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Gia đình Phùng Thiệu Phong rất quý mến cô con dâu "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

Thông tin Cảnh Điềm cưới chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức gây bùng nổ MXH, leo thẳng lên top 1 hot search Weibo. Các khán giả đều bày tỏ sự ngỡ ngàng, bất ngờ. Phùng Thiệu Phong có tiếng đào hoa. Đầu tháng 8 vừa qua, nam diễn viên bị bắt gặp đi trung tâm thương mại mua sắm với 1 cô gái trẻ có diện mạo na ná hot girl Mandy - vợ của doanh nhân Uông Tiểu Phi (chồng cũ của Từ Hy Viên). Do đó, việc Phùng Thiệu Phong bất ngờ "lãng tử quay đầu", kết hôn với Cảnh Điềm gây bàn tán xôn xao. Bên cạnh đó, cũng có khán giả ngờ vực đây là thông tin giả được blogger Kiều Sam tung ra để câu tương tác.

Sáng nay (4/9), dân tình xứ Trung nháo nhào trước thông tin Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đã về chung nhà

Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong từng hợp tác trong phim cổ trang Chước Chước Phong Lưu (2023). Đầu năm 2024, thông tin cặp sao bí mật hẹn hò rầm rộ khắp showbiz Trung Quốc. Nhiều nguồn tin cho biết Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong có chung sở thích và nói chuyện rất hợp nhau.

Sau những đổ vỡ tình cảm, Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm thống nhất hẹn hò kín đáo. Họ thường bí mật du lịch xa để vun đắp tình cảm, tránh bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật. Người đưa tin thậm chí còn khẳng định đã chứng kiến 2 ngôi sao sánh đôi tình tứ bên nhau, nhưng lại từ chối cung cấp hình ảnh. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết Phùng Thiệu Phong hiện cố gắng hỗ trợ Cảnh Điềm phát triển sự nghiệp bằng các mối quan hệ riêng của anh. Nam diễn viên hy vọng bạn gái sẽ có được những bước tiến xa hơn trong ngành nghệ thuật.

Cặp sao từng hợp tác trong tác phẩm Chước Chước Phong Lưu và có nhiều tương tác thân mật

Trước nghi vấn tình ái và cưới xin rầm rộ cõi mạng, Cảnh Điềm đã lên tiếng bác bỏ và cho biết vẫn độc thân. Về phía Phùng Thiệu Phong, anh cũng phủ nhận việc đã kết hôn với Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong phủ nhận thông tin họ "phim giả tình thật" và đã bí mật kết hôn, làm đám cưới

Cảnh Điềm là nữ diễn viên có nhan sắc xinh đẹp bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô được công chúng yêu mến gọi với mỹ danh như "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Bông hoa phú quý chốn nhân gian". Cảnh Điềm có đường tình duyên lận đận. Cô từng công khai hẹn hò cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa. Tuy nhiên, cuộc tình này khiến Cảnh Điềm rơi vào cảnh điêu đứng, hoen ố hình tượng vì bị bạn trai cũ mang ảnh nhạy cảm đi gán nợ cờ bạc.

Cảnh Điềm bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa dùng video nhạy cảm gán nợ, khiến cô rơi vào cảnh bị tống tiền

Trong khi Phùng Thiệu Phong là tài tử có xuất thân gia thế và nổi tiếng đào hoa ở showbiz Trung Quốc. Anh từng hẹn hò Nghê Ni, Lâm Duẫn và có cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 năm với Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong từng có thời gian bị bắt gặp xuất hiện bên nhiều cô gái lạ. Tuy nhiên, nam diễn viên đều giữ im lặng về tin tình ái của anh.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn vào tháng 4/2021. Con trai Tưởng Tưởng của họ do ông bà nội chăm sóc

Nguồn: QQ, 163