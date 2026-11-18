Dân tình đang tràn vào xem cuộc gặp gỡ bất ngờ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tại concert BIGBANG.

BIGBANG vừa tổ chức concert kỷ niệm 20 năm ra mắt ở Hong Kong (Trung Quốc). Không ai ngờ rằng, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chẳng hẹn mà gặp đã bất ngờ cùng xuất hiện tại sự kiện của 3 ngôi sao xứ Hàn. Cuộc "đụng mặt" lịch sử của cặp đôi sau 4 năm ly hôn nhận được sự chú ý lớn, leo thẳng lên top 1 hotsearch với 15 triệu lượt xem trong chưa đầy 1 tiếng đăng tải.

Theo các nguồn tin, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đến địa điểm tổ chức riêng biệt. Họ đi cùng nhóm bạn của mình. Cặp sao ngồi ở 2 khu vực khán đài khác nhau. Đôi tình nhân đình đám Cbiz một thời này có tâm trạng rất vui vẻ, phấn khởi và không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của đối phương trong cùng 1 sự kiện.

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy cùng xuất hiện tại concert BIGBANG. Ảnh: Sina.

BIGBANG có thể nói là cái tên "duyên nợ" với Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Tại showbiz Trung Quốc, Angelababy được biết đến là fan cuồng lâu năm của BIGBANG. Cô từng xúc động không nói nên lời khi được gặp G-Dragon "bằng xương bằng thịt" ngoài đời lúc quay show Running Man bản Trung. Biết Angelababy thần tượng BIGBANG, trong đám cưới thế kỷ vào năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh đã đặc biệt chuẩn bị và trình diễn bài hát Fantastic Baby dành tặng bà xã minh tinh.

Giờ đây, sau khi ly hôn, họ lại cùng đi xem BIGBANG, nghe lại bài hát cũ tại cùng một địa điểm. Điều này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Không ít người thắc mắc việc Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng đi xem concert BIGBANG là sự tình cờ hay hành động có chủ đích của cặp sao. Bởi ai cũng biết chỉ có Angelababy mê BIGBANG, còn Huỳnh Hiểu Minh thì không.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều có cuộc sống, sự nghiệp riêng. Hai người thỉnh thoảng có liên hệ vì con trai chung, nhưng không còn xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Trước những đồn đoán từ công chúng, cả hai chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc cùng tham dự concert BIGBANG lần này.

Angelababy ngượng ngùng, xúc động khi gặp G-Dragon ngoài đời. Nguồn: Weibo.

Sau khi ly hôn, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh hiếm xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Do đó, việc cả hai bỗng dưng có mặt ở concert BIGBANG gây bàn tán xôn xao. Ảnh: Sina.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Huỳnh Hiểu Minh từng chi 702 tỷ để tổ chức hôn lễ trong mơ với Angelababy. Đám cưới của cặp đôi thu hút 5,92 tỷ lượt theo dõi. Đến năm 2022, cặp sao thông báo ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu