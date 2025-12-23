Hot nhất Weibo: Dương Dương và Triệu Lộ Tư lộ chuyện hẹn hò, nhà gái ê chề vì bị cả MXH cười chê

Ngày 21/12, Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng đã khép lại một năm thành cộng rực rỡ của nền tảng Tencent Video, với không ít bộ phim gây sốt. Là sự kiện được mong đợi nhất nhì showbiz Hoa ngữ dịp cuối năm, Tinh Quang Đại Thưởng đón chào màn đổ bộ của loạt ngôi sao lưu lượng như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Cúc Tịnh Y, Châu Dã...

Ngay sau khi Tinh Quang Đại Thưởng kết thúc, hàng loạt topic tràn ngập MXH xứ Trung và các khu vực lân cận. Nào là bộ cánh thảm hoạ của Tống Thiến, Châu Dã suýt té ngã, Mạnh Tử Nghĩa trượt chân trên sân khấu... Tuy nhiên, mới đây, một chủ đề lọt hot search trên Weibo nhưng lại không quá liên quan đến Tinh Quang Đại Thưởng: Nguồn tin nội bộ tại một bữa tiệc tối cho biết Triệu Lộ Tư và Dương Dương từng hẹn hò.

Theo blogger này, Dương Dương và một tiểu hoa đán 95, hiện là đỉnh lưu showbiz, đã từng có thời gian yêu đương. Dựa theo số hint ít ỏi, người hâm mộ đổ dồn suy đoán về Triệu Lộ Tư. Đây không phải tin đồn không có cơ sở. Nhớ lại năm 2022, trong quá trình ghi hình Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương và Triệu Lộ Tư liên tục bị khán giả bắt gặp có những tương tác thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường. Trên phim trường, cả hai thoải mái trêu đùa, không giữ khoảng cách; Triệu Lộ Tư từng bị quay lại khoảnh khắc đút bánh cho Dương Dương, trong khi nam diễn viên được cho là nhẹ nhàng vuốt trán, chăm sóc đàn em đầy ân cần. Cặp đôi cũng không ngần ngại sử dụng điện thoại của đối phương lúc nghỉ giữa các cảnh quay, càng khiến bầu không khí thêm phần gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở hậu trường phim, cư dân mạng còn “soi” ra loạt chi tiết trùng hợp bên ngoài, cho rằng cả hai đeo nhẫn giống nhau và nhiều lần xuất hiện với phong cách ăn mặc tương đồng, từ áo đen đến giày. Đặc biệt, trong loạt ảnh mừng sinh nhật của Triệu Lộ Tư, netizen phát hiện một bóng người đứng khuất phía sau mô hình búp bê, mặc áo sọc đen trắng kèm áo khoác đen - trùng khớp với trang phục từng được Dương Dương diện, làm dấy lên nghi vấn người đó chính là nam diễn viên.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư từng gây chú ý khi bất ngờ đưa tay chạm mặt Dương Dương, cho rằng anh đang đỏ mặt. Ở hậu trường, cô cũng nhiều lần vuốt má, lau nước mưa hoặc chạm mặt nam diễn viên với lý do giữ ấm. Những hành động này càng khiến khán giả bàn tán, bởi trước đó hiếm có bạn diễn nữ nào thể hiện sự thân mật tương tự với Dương Dương, kể cả những lần anh hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dù vậy, có không ít netizen nghi ngờ về thông tin này bởi lẽ, "thuyết âm mưu" giữ Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã là chuyện của hơn 3 năm trước. Vậy lý do gì mà nó lại bị đào lên một lần nữa? Họ tin rằng đây là một chiêu trò truyền thông từ phía Triệu Lộ Tư sau hiệu ứng ở Tinh Quang Đại Thưởng không bùng nổ như mong đợi.

Sau hơn 4 tiếng chạy thảm đỏ, dân tình cuối cùng cũng được chứng kiến sự trở lại của Triêu Lộ Tư - cũng là vedette của chương trình. Cô xuất hiện trong bộ váy cúp ngực hồng phấn khá kén da nhưng Triêu Lộ Tư vẫn cân đẹp với nhan sắc ngọt ngào cùng nước da trắng mịn. Bước vào chính lễ, mỹ nhân sinh năm 1998 lên tiếp "con mã" outfit thứ 2 là chiếc đầm sequin ôm sát màu đen, biến hoá với tạo hình sắc sảo, sang trọng hơn.

Không những "áp trục" tại thảm đỏ, Triệu Lộ Tư còn được ưu ái ngồi ở vị trí trung tâm sự kiện - minh chứng rõ về tầm ảnh hưởng, số phim phá nhiệt trên nền tảng Tencent Video và lưu lượng đỉnh nhất Tinh Quang Đại Thưởng. Ấy thế mà, xuyên suốt đêm hội và cho đến ngày hôm sau, Triệu Lộ Tư không có lấy 1 hot search nào cho mình trên Weibo ngoại trừ "hoa 95 áp trục" - còn không được gọi tên cụ thể.

Dân tình tin rằng đây là chiêu trò "cọ nhiệt" của Triệu Lộ Tư theo sức nóng của Tinh Quang Đại Thưởng. Vì thế, thông tin này nổ ra chỉ khiến MXH có 1 trận cười khoái chí, đồng thời mỉa mai Triệu Lộ Tư còn kém trong khoản đánh bóng tên tuổi.