HOT nhất sáng nay: "Tóm gọn" Lưu Diệc Phi đi ăn phở Việt, 1 phản ứng đắt giá khiến 80 triệu người rần rần

Ngày 28/5, tờ Sohu đưa video Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đi ăn tại 1 nhà hàng chuyên về ẩm thực Việt nổi tiếng ở Pháp đang được chia sẻ khắp MXH Weibo. Trong clip do team qua đường quay lại, "thần tiên tỷ tỷ" xuống phố với vẻ ngoài bình dị, thoải mái. Cô ăn mặc đơn giản, búi tóc cao và không trang điểm.

Nữ diễn viên được tiết lộ đã thưởng thức món phở Việt rất ngon miệng. Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ăn những miếng to tạo thành má bánh bao khiến dân tình xứ tỷ dân thích thú. Thời gian gần đây, người đẹp 8X đã siết cân để có vóc dáng thon gọn hơn. Do đó, việc Lưu Diệc Phi "phá lệ", mê say thưởng thức món phở hút gần 80 triệu lượt xem trên MXH. Tại showbiz Trung Quốc, có rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đã trở thành "fan cứng" của ẩm thực Việt sau khi ăn qua phở hay gỏi cuốn như Tạ Đình Phong, Xa Thi Mạn, Quan Hiểu Đồng...

Cư dân mạng "tóm gọn" Lưu Diệc Phi đi ăn phở Việt ở Pháp

Video Lưu Diệc Phi đi thưởng thức ẩm thực Việt leo thẳng lên top 1 hot search Weibo, hút gần 80 triệu lượt xem

Hiện tại, Lưu Diệc Phi là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để "oanh tạc" màn ảnh. Tờ Sohu cho biết nữ diễn viên đã có 500 ngày không đóng phim. Nhiều tháng qua, cô chủ yếu tham gia sự kiện thời trang, lễ trao giải và liên hoan phim.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Diệc Phi đang đứng trước 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất khi vào danh sách đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan lần thứ 30. Cô sẽ cạnh tranh với Dương Tử, Mã Y Lợi, Diêm Ni, Tống Giai cho danh hiệu Thị hậu.

Lưu Diệc Phi đang đứng trước cơ hội trở thành Thị hậu thống trị màn ảnh Hoa ngữ khi vào danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc của giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan

Nguồn: Sina, Ưeibo