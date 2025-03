Hot nhất Oscar 2025: Cặp đôi đẹp nhất thế giới khoá môi trước cả triệu người, body siêu thực của nhà gái khiến MXH bùng nổ

Oscar 2025 diễn ra rạng sáng ngày 3/3 theo giờ Việt Nam đang là một chủ đề hot nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng toàn cầu. Ngoài màn đổ bộ của dàn siêu sao hay kết quả của những giải thưởng danh giá thì còn một chủ đề cực hot tại Oscar năm nay, chính là nụ hôn ngọt ngào của Timothée Chalamet và bạn gái Kylie Jenner trong Nhà hát Dolby.

Timothée Chalamet và bạn gái Kylie Jenner tại Oscar 2025

Cặp đôi nhan sắc cực phẩm cùng tham dự lễ trao giải lần thứ 97 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ ở Hollywood. Tuy nhiên Kylie Jenner không lên thảm đỏ mà đợi bạn trai bên trong Nhà hát Dolby. Ngay khi vào Nhà hát, Timothée Chalamet đã lập tức tìm bạn gái. Hai người không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của vô số đồng nghiệp tại sự kiện và hàng triệu người xem trực tiếp trên toàn cầu.

Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi đẹp top đầu thế giới hiện đang được chia sẻ liên tục trên khắp các nền tảng MXH. Khán giả phát cuồng bởi sự tình tứ của hai người, nhất là diện mạo đẹp bùng nổ của cặp đôi. Timothée dù để râu nhưng vẫn rất trẻ trung, nhan sắc xứng danh mỹ nam đẹp nhất thế giới còn Kylie Jenner thì khiến cõi mạng bùng nổ bởi chiếc váy hở bạo, khoe body cực cháy.

Body của Kylie đang gây sốt

Timothée và Kylie yêu nhau đến nay đã gần 2 năm nhưng họ không thường xuyên xuất hiện chung trước truyền thông. Chính bởi vậy việc công khai khoá môi ngay trên sóng trực tiếp của Oscar 2025 khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Năm nay, Timothée Chalamet có mặt tại Oscar với tư cách một trong số những ứng cử viên của hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (cho vai diễn trong phim tiểu sử về Bob Dylan - A Complete Unknown). Ngoài ra hai bộ phim của anh là A Complete Unknown và Dune 2 cũng giành được nhiều đề cử tại các hạng mục lớn.

Timothée trên thảm đỏ chương trình

Timothée Chalamet nổi tiếng với danh xưng mỹ nam đẹp trai nhất thế giới (theo TC Candler công bố năm 2023). Anh cũng được đánh giá cao bởi diễn xuất vô cùng ấn tượng trong loạt bom tấn nổi danh toàn cầu như Call Me By Your Name, Dune 1 - 2, Little Women, Beautiful Boy, The King,… Trong khi đó, bạn gái anh cũng được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Tuy nhiên vì có phần kém tiếng hơn bạn trai nên chuyện tình của họ ít nhiều gây tranh cãi. Dù vậy họ vẫn hạnh phúc bên nhau, bằng chứng chính là nụ hôn ngọt ngào ở Oscar năm nay.