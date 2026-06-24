Hot nhất MXH: Triệu Lệ Dĩnh tái hôn, còn bí mật mang thai con thứ 2 cho Phùng Thiệu Phong?

Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

Ngày 24/6, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã âm thầm tái hợp sau 5 năm ly hôn. Một số nguồn tin còn cho biết nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt đang bí mật mang thai con thứ 2 cho Phùng Thiệu Phong.

Trong 2 lần gần nhất bị paparazzi quay được, Triệu Lệ Dĩnh đều ở bên Phùng Thiệu Phong. Vào tháng 9/2025, cả hai đã cùng tham dự lễ khai giảng của con trai. Đến đầu năm 2026, cặp sao tiếp tục được nhìn thấy tham gia một hoạt động dành cho phụ huynh tại trường học của bé Tưởng Tưởng. "Soi" trang cá nhân và lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phát hiện cô đã vắng bóng trong showbiz gần cả năm, kể từ sau khi hoàn thành quá trình ghi hình tác phẩm Tiểu Thành Đại Sự vào tháng 5/2025. Không chỉ vậy, ở 1 số lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, nữ diễn viên thường mặc những bộ trang phục có thiết kế rộng rãi. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn.

Nghi vấn 2 diễn viên hạng A Cbiz "gương vỡ lại lành" đang gây xôn xao MXH Weibo. Ảnh: Sina.

Triệu Lệ Dĩnh mất hút trong showbiz gần 1 năm qua. Cô được cho là ở ẩn vì mang thai. Ảnh: Sina.

Một số blogger giải trí cho biết mẹ Phùng Thiệu Phong luôn mong muốn con trai và Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội đoàn tụ để xây dựng lại gia đình trọn vẹn cho cháu nội. Theo các nguồn tin trong showbiz, mẹ Phùng Thiệu Phong từng rơi nước mắt, tỏ ra vô cùng hối hận, nhận sai đã không trân trọng con dâu cũ. Bà thậm chí cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai mình. Trong 5 năm qua, mẹ Phùng Thiệu Phong thường xuyên dành tặng con dâu cũ minh tinh nhiều món trang sức đắt giá trị giá hàng chục triệu NDT như một cách thể hiện sự yêu mến và thiện chí.

Mẹ Phùng Thiệu Phong từng rơi nước mắt hối hận, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai. Ảnh: Weibo.

Sau khi thông tin cặp sao Minh Lan Truyện "gương vỡ lại lành" lan truyền khắp MXH, dân tình tỏ ra bán tín bán nghi. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc này hoàn toàn có khả năng bởi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ rất tốt đẹp sau khi chia tay. Do đó, nếu họ tái hôn, đây sẽ là màn tái hợp thế kỷ của năm 2026 ở Cbiz. Số khác lại tỏ ra không mấy tin tưởng với tin đồn nói trên vì cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chứng minh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tái hợp và sắp đón con chung thứ 2 chào đời.

Trước những đồn đoán trái chiều, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đưa ra phản hồi. Không lâu sau đó, nữ diễn viên Vương Y Dao gây chú ý khi tiết lộ về tình hình hiện tại của người bạn thân Triệu Lệ Dĩnh trong một buổi livestream. "Cô ấy đang sống rất tốt, trạng thái tinh thần cũng rất thư thái", Vương Y Dao nói. Tuy nhiên, khi được cộng đồng mạng hỏi về các vấn đề riêng tư của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Y Dao từ chối phản hồi.

Bạn thân Vương Y Dao cho biết Triệu Lệ Dĩnh vẫn ổn sau 1 thời gian biến mất khỏi ngành giải trí. Ảnh: Sina.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo kết hôn ngày 16/10/2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Đến tháng 4/2021, 2 nghệ sĩ tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi được đồn đoán là do Phùng Thiệu Phong ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh không được lòng nhà chồng vì xuất thân nghèo khó, không có bằng đại học.

Phùng Thiệu Phong nhận trách nhiệm nuôi con chính. Bé Tưởng Tưởng sống cùng cha và ông bà nội ở Thượng Hải (Trung Quốc). Theo Triệu Lệ Dĩnh, cô nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ là vì kinh tế của Phùng Thiệu Phong tốt hơn. Nhà chồng cũ của ngôi sao Dữ Phượng hành nức tiếng giàu có trong ngành dệt may. Và Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất sản nghiệp gia tộc.

Tại showbiz Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là 1 trong số ít cặp đôi sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cả 2 chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc con trai. Khi người kia bận đóng phim, người còn lại sẽ phụ trách chăm con và ngược lại.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina