Hot nhất hôm nay: Chủ tịch showbiz và nàng thơ bất ngờ công khai con đầu lòng, bé trai đã lớn đến thế này rồi sao!

Nàng thơ được cho biết bí mật sinh con ở Mỹ cách đây vài năm.

Chiều 15/10, tờ Sohu đưa tin Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển với dòng trạng thái: ""Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, những người mình yêu thương đều ở bên cạnh mình".

Trong đó bức ảnh được cư dân mạng chú ý nhất là khoảnh khắc nữ ca sĩ và Hoàng Tử Thao nắm tay con trai đi dạo bên bờ biển. Không cần xuất hiện trực diện hay phô bày quá nhiều về cuộc sống riêng tư, khung hình gia đình giản dị của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương vẫn gây bão mạng. Tuy không để lộ mặt, nhưng từ loạt ảnh có thể thấy quý tử đầu lòng của cặp sao hiện đã cao chạm hông bố mẹ. Tính toán theo dòng thời gian từ các nghi vấn mang thai trước đó của Từ Nghệ Dương và việc em bé đã có thể tự đứng cũng như đi lại vững vàng, dân tình ước tính con trai cặp sao hot nhất Cbiz khoảng 2-3 tuổi.

Khoảnh khắc tình tứ, ngọt lịm của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi khiến dư luận Trung Quốc nháo nhào khi "đánh úp" công khai con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo.

Con trai Từ Nghệ Dương - Hoàng Tử Thao hiện đã có thể tự đứng và đi lại vững vàng. Dựa trên bóng lưng, cư dân mạng dự đoán cậu bé khoảng 2-3 tuổi. Ảnh: Weibo, Sina.

Thông tin Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã có con đầu lòng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, leo thẳng lên top 1 hot search trên MXH Weibo. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, không thể tin con trai của "chủ tịch và nàng thơ Cbiz" lại lớn đến vậy. Dù kinh ngạc, khán giả vẫn nô nức chúc mừng cặp đôi này. Khoảnh khắc cả hai nắm tay con trai dạo bước bên bờ biển cũng được nhận xét là giản dị nhưng ấm áp, thể hiện niềm hạnh phúc đời thường.

Cư dân mạng nô nức chúc mừng "nàng thơ - chủ tịch Cbiz". Ảnh: Weibo.

Thực tế, nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ đã rộ lên từ năm 2024. Vào tháng 8/2024, một cư dân mạng cho biết đã bắt gặp Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao cùng gia đình bảo vệ cẩn thận, hạn chế để những người xung quanh chụp ảnh.

Theo nguồn tin được lan truyền, cha của Từ Nghệ Dương tỏ ra vô cùng vui vẻ sau khi con gái hoàn tất buổi thăm khám. Trái lại, Hoàng Tử Thao khá căng thẳng vì lo ngại hình ảnh mình đưa bạn gái đi khám thai bị phát tán. Khi phát hiện có người chụp lén, nam nghệ sĩ lập tức chỉ tay, lớn tiếng yêu cầu người hâm mộ xóa ảnh. Sau đó, Từ Nghệ Dương tiếp tục bị bắt gặp xuống phố cùng Hoàng Tử Thao trong trang phục rộng rãi, đi giày đế bệt. Những chi tiết này càng làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai và cố gắng che giấu chiếc bụng bầu đã lớn.

Từ Nghệ Dương mặc đồ rộng, được cho là để giấu bụng bầu vượt mặt khi đi dạo phố ở Mỹ vào năm 2024. Ảnh: Sina.

Một cư dân mạng từng bắt gặp Hoàng Tử Thao cùng cha của Từ Nghệ Dương xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ để đưa nữ ca sĩ đi khám thai. Khi phát hiện bị chụp lén, Hoàng Tử Thao được cho là đã nổi giận, lớn tiếng yêu cầu người chụp xóa ảnh. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 10/2024, trong một buổi livestream, Hoàng Tử Thao được cho là đã vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Không lâu sau, Từ Nghệ Dương được trông thấy xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán đồ sơ sinh, khiến tin đồn tổ ấm của cô và chủ tịch showbiz đã có thêm thành viên lan rộng. Đến cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Weibo.

Khi hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương diễn ra vào tháng 10/2025, cánh săn ảnh đã quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của nam ca sĩ. Đáng chú ý, chính Hoàng Tử Thao là người cầm lái chiếc xe đó đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo 1 số phóng viên uy tín trong showbiz, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương quả thật đã có con đầu lòng. Em bé được tiết lộ có diện mạo dễ thương, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Theo các phóng viên giải trí xứ tỷ dân, con trai đầu lòng của chủ tịch và nàng thơ diện mạo dễ thương gây sốc, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ". Ảnh: Weibo.

Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng sao hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu