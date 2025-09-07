Hot nhất cuối tuần này: Trung tâm triển lãm quốc gia tiếp tục hút khách đông nghịt như đang nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 2/9 đã qua, nhưng sức hút của Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cuối tuần này, nơi đây tiếp tục trở thành "điểm nóng" thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" vẫn là tâm điểm chú ý, mang đến khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào những ngày cao điểm vừa qua.
Ghi nhận trong sáng nay 7/9, dòng người ùn ùn đổ về phía Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, xe cộ nối đuôi nhau, từng đoàn xe máy, ô tô cá nhân, taxi công nghệ chen chúc trong dòng chảy không ngừng. Đặc biệt bên trong không gian rộng lớn của triển lãm, du khách vẫn kín lối, tạo nên cảnh tượng vô cùng sôi động. Không khí tấp nập chẳng khác nào đang trong kỳ nghỉ lễ.
Du khách đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia vào cuối tuần này vẫn đông nghịt
Ngay tại cổng vào, từng nhóm người ra vào tấp nập qua cánh cổng lớn được trang trí rực rỡ. Bên trong khuôn viên rộng lớn, không khí càng thêm sôi động: từng nhóm bạn trẻ ríu rít "sống ảo", các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, còn những em nhỏ thì hồn nhiên chạy nhảy trong không gian tràn đầy sắc màu. Tiếng nói cười vang khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh giới thiệu từ các gian hàng của triển lãm, tạo nên một bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt.
Trong những gian trưng bày, người tham quan di chuyển chậm rãi thành từng dòng, đứng trước các hiện vật lịch sử quý giá để lắng nghe thuyết minh, chiêm ngưỡng tận mắt. Ở một góc khác, khu trải nghiệm công nghệ hiện đại lại thu hút đông đảo bạn trẻ, nhiều người kiên nhẫn chờ đến lượt để thử bắn súng mô phỏng hay tham gia các trò tương tác. Tại khu vực nghệ thuật thực cảnh, du khách cũng vây kín, chăm chú theo dõi các màn trình diễn giàu cảm xúc.
Bên trong không gian rộng lớn, khắp các gian hàng, khu vực triển lãm đều thu hút khách tham quan
Không khó để bắt gặp cảnh tượng "người nối người" ở bất kỳ góc nào. Những chiếc điện thoại giơ cao, hàng loạt bức ảnh check-in được chụp trong khung cảnh vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa hiện đại sống động. Chính sự kết hợp đó khiến triển lãm không chỉ là một chuyến tham quan tri thức mà còn là "thiên đường sống ảo" thu hút giới trẻ.
Cảnh "người nối người" bên trong triển lãm
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" không đơn thuần là một sự kiện văn hóa - chính trị, mà còn là một hành trình cảm xúc. Từng bước đi là từng lát cắt lịch sử được tái hiện, gợi nên niềm tự hào, sự xúc động trong lòng người tham quan. Có lẽ chính bởi sự hòa quyện giữa yếu tố giáo dục, trải nghiệm và giải trí, triển lãm mới giữ được sức hút mạnh mẽ ngay cả khi đã qua kỳ nghỉ lễ.
Được biết, ban đầu triển lãm dự kiến diễn ra đến hết ngày 5/9. Tuy nhiên, do sức hút quá lớn, thời gian đã được kéo dài đến 15/9. Mở cửa hoàn toàn miễn phí từ 9h sáng đến 22h mỗi ngày, triển lãm tiếp tục hứa hẹn là điểm đến nhộn nhịp bậc nhất của Hà Nội trong những ngày tới.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.
Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.