Hot: Mở hộp iPhone 17 Pro màu cam, thiết kế hoàn toàn mới, lạ mà đẹp

Đoạn video rò rỉ dài 15 giây về iPhone 17 Pro màu cam vừa xuất hiện trên mạng xã hội X đang làm dậy sóng cộng đồng yêu công nghệ toàn cầu. Đây là lần hiếm hoi một mẫu mô hình iPhone lại gây chú ý lớn đến vậy, khi màu sắc mới được cho là sẽ trở thành “nhân vật chính” tại sự kiện sắp tới của Apple.

Trong video được chia sẻ bởi tài khoản @Ornato, iPhone 17 Pro màu cam xuất hiện với diện mạo bắt mắt.

Màu cam trên iPhone 17 Pro trong video có sắc thái đẹp mắt: Không phải cam neon chói lóa, cũng không hẳn là cam đất trầm ấm.

Thay vào đó, bề mặt máy phản chiếu ánh sáng tạo cảm giác như một lớp cam ánh kim, vừa rực rỡ vừa sang trọng.

Khi nhìn trực diện, màu cam này khá đậm và bắt mắt, nhưng dưới ánh sáng nghiêng, nó ngả sang đồng ánh vàng, tạo nên hiệu ứng chuyển sắc nhẹ nhàng.

Gam màu này gợi liên tưởng đến sự kết hợp giữa sự tươi mới, trẻ trung của màu cam và nét cao cấp, tinh tế thường thấy ở các dòng Pro.

Dù chỉ là bản mô hình, nhưng những chi tiết tinh xảo trên thiết kế như cụm camera sau hoàn toàn mới, các cạnh viền bo gọn gàng, nút bấm chức năng sắc nét cho thấy phần nào định hướng mà Apple có thể sẽ áp dụng cho thế hệ flagship tiếp theo.

Thực tế, tin đồn về việc iPhone 17 Pro sẽ có màu cam đã xuất hiện từ cuối tháng 7, khi AppleInsider công bố loạt bản dựng với tông màu được mô tả là “kỳ lạ” và “khác biệt”.

Nhiều người tin rằng đây là gam màu cam phát quang rực rỡ, táo bạo và tràn đầy năng lượng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngôn ngữ thiết kế của Apple sau nhiều năm trung thành với các tông màu trung tính.

Trong số những nguồn tin uy tín, Sonny Dickson, người từng nhiều lần đưa ra dự đoán chính xác về sản phẩm Apple, đã hé lộ hình ảnh các vòng bảo vệ ống kính camera được cho là của iPhone 17, trong đó có màu cam nổi bật. Ông cũng lưu ý rằng màu cam có thể thực chất là đồng ánh kim hoặc vàng đồng đậm, phù hợp hơn với phong cách sang trọng vốn gắn liền với dòng Pro.

Màu cam có thể sẽ trở thành gam màu “viral” nhất năm 2025 trong làng công nghệ.

Nhìn lại lịch sử, Apple từng không ít lần tạo dấu ấn bằng việc tung ra màu sắc đặc biệt cho iPhone, chẳng hạn như đỏ Product (RED), xanh Midnight Green hay tím Deep Purple. Những lựa chọn này đều từng gây tranh luận khi mới ra mắt, nhưng dần trở thành biểu tượng và được săn lùng mạnh mẽ. Vì vậy, việc bổ sung màu cam mới, dù dưới dạng cam neon hay đồng ánh kim, nhiều khả năng cũng sẽ được Apple tính toán kỹ càng nhằm tạo sự khác biệt cho dòng iPhone 17 Pro, đồng thời khơi gợi nhu cầu sưu tầm của người dùng.

Sự kiện Apple ngày 9/9 đang được mong chờ hơn bao giờ hết, không chỉ bởi những nâng cấp phần cứng và phần mềm, mà còn vì màu cam “bí ẩn” này. Chỉ riêng việc một video mô hình rò rỉ đã đủ sức khuấy đảo mạng xã hội cũng cho thấy sức hút khổng lồ của iPhone 17 Pro trước thềm ra mắt. Và nếu dự đoán là chính xác, màu cam có thể sẽ trở thành gam màu “viral” nhất năm 2025 trong làng công nghệ.