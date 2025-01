HOT: Lưu Diệc Phi bị "tóm sống" hẹn hò trai đẹp lúc nửa đêm, danh tính đối phương gây xôn xao

Ngày 23/1, theo tờ Sohu, blogger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến vừa gây xôn xao MXH khi tung clip "tóm gọn" Lưu Diệc Phi đi ăn cùng nhân viên sau khi kết thúc công việc. Đáng chú ý, Giang Tiểu Yến cho biết buổi tụ họp vào lúc nửa đêm này ngoài các nhân viên thân cận của "thần tiên tỷ tỷ", còn xuất hiện 1 chàng trai lạ mặt. Người này có ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai, lái 1 con xe Ferrari đắt tiền. Bữa ăn khuya của Lưu Diệc Phi với chàng trai lạ mặt và nhân viên kéo dài 3 tiếng, đến rạng sáng hôm sau mới kết thúc.

Ngay lập tức, blogger Giang Tiểu Yến đặt nghi vấn Lưu Diệc Phi đang hẹn hò với chàng trai trong clip. Bởi người đàn ông này tỏ ra rất thân thiết với nhân viên thuộc ekip của minh tinh Câu Chuyện Hoa Hồng. Khi đến tham dự bữa tiệc, anh còn xách theo 1 túi quà, nghi là tặng cho Lưu Diệc Phi.

Blogger đình đám Giang Tiểu Yến gây xôn xao MXH khi chia sẻ loạt ảnh "tóm gọn" Lưu Diệc Phi xuất hiện cùng 1 chàng trai lái con xe thể thao Ferrari. Họ cùng đi ăn khuya với nhân viên Lưu Diệc Phi vào lúc nửa đêm. Giang Tiểu Yến nghi ngờ đây là bạn trai bí mật của nữ diễn viên 8X

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh này lên sóng, người hâm mộ Lưu Diệc Phi đã tinh mắt đã nhận ra người đàn ông Giang Tiểu Yến nghi là tình mới của "thần tiên tỷ tỷ" chính là nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An. Fan khằng định người đẹp 8X và Lưu Kiện An không có mối quan hệ yêu đương, hẹn hò. Cặp đôi gặp gỡ, đi ăn uống với nhau dưới tư cách đồng nghiệp gắn bó lâu năm.

Chàng trai xuất hiện bên Lưu Diệc Phi khiến dân tình bàn tán là nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An

Thực tế, năm 2021, Lưu Diệc Phi cũng đã dính nghi vấn tình ái với Lưu Kiện An. Cả 2 bị soi ra có nhiều hình chụp tại cùng địa điểm, vị trí đứng và cách tạo dáng giống hệt nhau. Từ đó, nhiều người nghi ngờ Lưu Kiện An là bạn trai bí mật của minh tinh hạng A Cbiz. Tuy nhiên, bạn thân kiêm quản lý của nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An đã lên tiếng bác bỏ tin đồn: "Đó là thông tin bịa đặt. Làm gì có chuyện tình ái nào giữa họ. Lưu Kiện Anh và Lưu Diệc Phi vốn là cộng sự lâu năm trong giới".

Cách đây 4 năm, Lưu Kiện An đã dính nghi vấn hẹn hò Lưu Diệc Phi vì xuất hiện bên nữ diễn viên mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, quản lý của Lưu Kiện An đã phủ nhận

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi từng dính tin đồn tình ái với Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành... Tuy nhiên, người bạn trai duy nhất được cô công khai là tài tử Song Seung Hun. Họ "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong dự án Tình Yêu Thứ Ba. Năm 2018, tài tử Trái Tim Mùa Thu thông báo chia tay Lưu Diệc Phi sau 3 năm hẹn hò. Gần đây, Lưu Diệc Phi vướng tin hẹn hò Lý Hiện - bạn diễn của cô trong phim Đi Đến Nơi Có Gió. Cuối năm 2024, cặp đôi gây xôn xao cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của con gái MC Lý Tương. Giữa nghi vấn tình ái, cả 2 vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi và Lý Hiện tham dự cùng 1 bữa tiệc giữa nghi vấn hẹn hò gây xôn xao dư luận

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo