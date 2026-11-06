Hot lại khoảnh khắc Khả Ngân xin vía bầu của Lan Phương

Nhiều người cho rằng Khả Ngân đã xin vía bầu thành công từ Lan Phương từ cuối năm 2023. Hiện tại, bà xã Nhan Phúc Vinh đang ở tháng cuối của thai kỳ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh Khả Ngân hội ngộ Lan Phương tại một sự kiện vào cuối năm 2023. Thời điểm đó, Lan Phương đang mang bầu con gái út - Mia. Nhiều khán giả cho rằng Khả Ngân đã "xin vía" Lan Phương để có bầu vào năm 2026.

"Xin vía thành công rồi", một khán giả bình luận.

"2 chị em dễ thương quá", một người khác viết.

Khả Ngân và Lan Phương có mối quan hệ khá thân thiết sau khi cùng tham gia bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Trên màn ảnh, cả hai vào vai chị em dâu, thường xuyên có những màn đấu khẩu, trêu chọc và phối hợp ăn ý trong nhiều tình huống hài hước.

Trái ngược với những va chạm trên phim, ngoài đời, hai nữ diễn viên rất hợp tính, thường xuyên vui đùa và tạo không khí thoải mái ở hậu trường. Lan Phương từng hài hước chia sẻ cô và Khả Ngân đều khá tinh nghịch nên rất hợp nhau khi diễn xuất.

Trong khi đó, Khả Ngân cũng từng chủ động hỏi đàn chị kinh nghiệm để hoàn thiện vai diễn người vợ trên màn ảnh.

Bức ảnh Khả Ngân "xin vía" bầu của Lan Phương được chia sẻ lại.

Được biết, vào năm 2023, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đang hẹn hò bí mật. Trong gần 3 năm bên nhau, cả hai lựa chọn không công khai chuyện yêu đương trước truyền thông và người hâm mộ, thay vào đó âm thầm quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Dù không thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội hay xuất hiện công khai với tư cách một cặp đôi, mối quan hệ của họ vẫn được cho là ngày càng gắn bó và bền chặt.

Khả Ngân xinh đẹp, tươi tắn ở tháng cuối của thai kỳ.

Cả Khả Ngân lẫn Nhan Phúc Vinh đều khá kín tiếng về đời tư, vì vậy chuyện tình cảm của hai người được giữ riêng tư trong một thời gian dài.

Sau gần 3 năm âm thầm bên nhau, đến cuối tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh được cho là đã chính thức cầu hôn Khả Ngân trong một bữa tối lãng mạn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ.

Tiếp đó, vào ngày 1/10/2026, Khả Ngân khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai hình ảnh mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên cũng tiết lộ em bé trong bụng là một bé gái.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân tháng 8/2026.

Từ một chuyện tình được giữ kín suốt nhiều năm, cả hai nay đã bước sang một chặng đường mới, cùng nhau xây dựng tổ ấm và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ của mình.

Thời gian gần đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại một studio để thực hiện bộ ảnh cưới.

Những hình ảnh hậu trường được hé lộ vào đầu tháng 11/2026 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh bị bắt gặp đi chụp ảnh cưới, ngày vui đang đến gần.

Đáng chú ý, Khả Ngân gây chú ý với vòng hai lớn rõ rệt, cho thấy cô đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Dù bụng bầu đã khá lớn, nữ diễn viên vẫn rạng rỡ, tươi tắn khi cùng Nhan Phúc Vinh chuẩn bị cho những khoảnh khắc đặc biệt trước ngày trọng đại.

Hình ảnh cặp đôi diện trang phục cô dâu, chú rể tại studio vào ngày 4/11/2026 cho thấy ngày về chung một nhà của họ đã cận kề. Dù vậy, kế hoạch tổ chức hôn lễ cụ thể hiện vẫn được giữ bí mật.

Khả Ngân đang ở những tháng cuối của thai kỳ và đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi được ông xã Nhan Phúc Vinh hết mực yêu chiều, chăm sóc. Dù bụng bầu đã rất lớn, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, tươi tắn khi chuẩn bị chào đón con đầu lòng.











