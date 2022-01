Sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) tự xưng là một "tu sĩ" tại "Tịnh thất Bồng Lai". Trước đó, Nhất Nguyên cũng từng cho biết mình là trẻ mồ côi được Lê Tùng Vân nhận nuôi từ bé.

Năm 2017, hai người sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đi thi gameshow về ca hát. Tại chương trình, họ mặc áo lam, cạo trọc đầu và tự nhận mình là tu sĩ.

Tuy nhiên, cả hai đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận khi khoác áo tu hành để tham gia các chương trình truyền hình. Khi xuất hiện dư luận trái chiều, hai thí sinh này tự rút lui khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.

Nhất Nguyên (trái) & Hoàn Nguyên

Không chỉ tham gia cuộc thi ca hát mà Nhất Nguyên và một số "sư thầy" khác đã tiếp tục tham gia vào cuộc thi thể hình và đạt được một số giải thưởng. Được biết, cả Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đều có bằng "huấn luyện viên thể hình".

Chứng chỉ "tập thể hình" của Nhất Nguyên

Theo chia sẻ của Nhất Nguyên, tất cả những người tu học ở đây đều rèn luyện thể hình từ năm 14 tuổi với quá trình tập khắc nghiệt. Trong khuôn viên thiền am có hẳn phòng tập gym với đầy đủ dụng cụ, từ máy chạy bộ, tạ, ghế tập bụng, máy tập cơ vai, cơ ngực... Khoản tiền đầu tư phòng gym này được một số mạnh thường quân ủng hộ.

Khi vụ việc ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị điều tra, các clip cũ của Nhất Nguyên cũng tự nhiên hot trở lại. Trong đó có đoạn clip "sư thầy tự xưng" dự thi thể hình không kém các vận động viên chuyên nghiệp. Dưới phần bình luận, netizen đã tranh cãi vô cùng gay gắt về chuyện "sư thầy" khoe body, đặc biệt là khi người này bị khởi tố bị can.

Clip Nhất Nguyên đi thi Giải vô địch thể hình nam nữ (Clip: TikTok congphatofficial)

