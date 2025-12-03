Hot lại clip Minh Triệu nói thẳng Kỳ Duyên: "Bản thân không hiểu biểu cảm và giọng nói đáng ghét đến mức độ nào"

Drama xoay quanh mối quan hệ của Kỳ Duyên và Minh Triệu những ngày qua đang phủ sóng khắp cõi mạng, từ những chia sẻ ẩn ý đến các bài đăng đáp trả qua lại khiến dân tình không biết đâu là hồi kết. Khi câu chuyện cá nhân của cả hai còn chưa nguội, mạng xã hội rầm rộ trở lại loạt khoảnh khắc tranh cãi căng thẳng giữa bộ đôi mỹ nhân trong quá khứ. Những hình ảnh, câu nói tưởng đã ngủ yên từ nhiều năm trước bỗng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi, khiến drama hiện tại càng thêm nhiều lớp lang.

Netizen đào lại khoảnh khắc căng thẳng của Minh Triệu và Kỳ Duyên

Đầu tiên là những tình huống từ Cuộc Đua Kỳ Thú 2019 bất ngờ được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt. Thời điểm đó, Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng chung đội, phải đối diện hàng loạt thử thách khắc nghiệt. Trong một nhiệm vụ, cả hai bị lạc đường và liên tục phải hỏi thăm người dân để tìm hướng đi đúng. Khi áp lực thi đấu khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề thì Kỳ Duyên nói với Minh Triệu: "Lần sau đọc mật thư đừng làm quá lên như thế, nghĩ mọi thứ đơn giản thôi".

Lúc này, Minh Triệu hỏi ngược Kỳ Duyên tại sao ban đầu không đấu tranh cho ý kiến của mình để bây giờ lạc đường thì đổ thừa nhau. Kỳ Duyên giải thích vì đồng đội rất chắc như đinh đóng cột nên không nói lại, nhưng Minh Triệu không đồng tình và cãi lại: "Cái gì mà Gấu đấu tranh và chắc chắn với ý kiến đó thì bé không bao giờ cãi".

Minh Triệu chia sẻ thêm sai lầm trong cuộc thi là dễ xảy ra nhưng không hiểu sao đồng đội lại dễ càu nhàu và cảm thấy không công bằng. Sau đó nữ siêu mẫu bức xúc quyết định không lái xe mà yêu cầu Kỳ Duyên lên cầm lái và nói thẳng: "Bớt đổ thừa lại".

Những tranh cãi của Minh Triệu và Kỳ Duyên trong chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú bị netizen đào lại

Từ mâu thuẫn trước, đến thử thách tiếp theo thì Minh Triệu và Kỳ Duyên tiếp tục bất đồng. Sau đó Kỳ Duyên đã chủ động đến nói chuyện với Minh Triệu để giải quyết khúc mắc thì cả hai đã thẳng thắn nhận xét đối phương. Minh Triệu nói với Kỳ Duyên: "Bản thân không thấy được biểu cảm và giọng nói của mình đáng ghét đến mức độ nào, hiểu không? Trong khi đang là đồng đội với nhau, khi người ta làm được thì không nói, đến khi làm sai thì cằn nhằn".

Kỳ Duyên yêu cầu Minh Triệu có thể "nói chuyện bé được chưa" thì nữ siêu mẫu phản bác có thiết bị thu tiếng kế bên "thì nói chuyện bé làm gì". Minh Triệu nói thẳng: "Bớt ngây thơ giùm cái đi, bây giờ thà là im, còn 2 là nói chứ có thu âm thì nói bé nói lớn làm gì, lần đầu đi quay à. Phải hiểu một điều là trong một ngày có nhiều thử thách nhưng quan trọng nhất là tinh thần đồng đội. Mình thất bại thử thách này thì mình có thể lấy được ở các thử thách tiếp theo". Còn Kỳ Duyên thì chỉ ngồi nghe vì cô cho biết mục đích là muốn hoà giải. Sau đó cả hai tiếp tục chặng đua.

Minh Triệu góp ý thẳng Kỳ Duyên từ biểu cảm đến giọng nói khiến người khác khó chịu

Không dừng ở đó, những khoảnh khắc trong The Face Vietnam 2023 khi cả hai cùng ngồi ghế HLV cũng bị đào lại. Trong một thử thách, cả hai bàn bạc sẽ cho thí sinh đi vào quay riêng. Tuy nhiên khi lên set thì diễn biến lại thay đổi khi hai thí sinh cùng vào, lúc này Minh Triệu thắc mắc với Kỳ Duyên sao kịch bản lại thay đổi.

Minh Triệu yêu cầu 1 cảnh chỉ 1 người quay nhưng Kỳ Duyên phải hỏi lại phương án lần nữa. Lúc này nữ siêu mẫu tỏ thái độ không hài lòng, tặc lưỡi rồi nói với Kỳ Duyên: "Làm đi, đã nói là làm để về còn edit mà". Minh Triệu cho rằng những gì đã thống nhất từ trước thì khi ra set quay phải làm, chứ không bàn bạc thêm nữa và Kỳ Duyên sau đó đồng ý.

Thái độ căng thẳng của Minh Triệu dành cho Kỳ Duyên tại The Face Vietnam 2023 hot trở lại

Việc loạt khoảnh khắc cũ bị khui lại ngay giữa thời điểm drama đang đạt đỉnh khiến mạng xã hội lập tức chia hai luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng thái độ của Minh Triệu trong quá khứ đã phần nào phản ánh sự chênh lệch tính cách và cách giao tiếp giữa hai người. Những câu nói sắc như dao tại Cuộc Đua Kỳ Thú hay cái tặc lưỡi với vẻ mặt biến sắc tại The Face Vietnam được đánh giá là quá nặng nề, nhất là với người được xem là người cực thân thiết.

Họ cho rằng truyền hình thực tế, dù được cắt ghép hay đặt trong bối cảnh áp lực, vẫn phản ánh phần nào cách ứng xử thật của mỗi người. Nhiều bình luận để lại rằng nếu đã xuất hiện trước máy quay - nơi ai cũng phải giữ mặt mũi và tiết chế - mà thái độ vẫn căng đến mức không nể nang nhau, thì ngoài đời chắc chắn không tránh khỏi những va chạm dữ dội hơn.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả cho rằng đưa những phân cảnh show thực tế vào drama hiện tại là thiếu công bằng. Họ lý giải tính chất cuộc đua vốn căng thẳng, việc lớn tiếng hay áp lực là chuyện bình thường và không thể đánh đồng với đời sống cá nhân.