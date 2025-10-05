"Hot kid" mới của Vbiz: Mẹ là diễn viên hạng A, ba là doanh nhân gia thế khủng, xinh yêu thế này bảo sao không gây sốt?

Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Từ thời điểm đó, "quý tử nhà Minh Hằng" chính thức trở thành hot kid mới của Vbiz.

Tháng 8/2023, Minh Hằng hạ sinh con đầu lòng

Cậu bé thường xuyên xuất hiện trong những khung ảnh ngập tràn sự sang chảnh: từ phòng ngủ thiết kế riêng cho bé, đến loạt món đồ chơi, xe đẩy, nôi ngủ đều đến từ các thương hiệu đắt đỏ. Ngay cả bộ ảnh đầy tháng của bé cũng khiến dân mạng trầm trồ vì độ đầu tư. Thời gian đầu, Minh Hằng luôn khéo léo giấu mặt con trai để giữ sự riêng tư, nhưng những lần hé lộ nửa gương mặt, bàn tay, dáng đi chập chững… đều khiến netizen "rụng tim".

Minh Hằng còn tạo Instagram để cập nhật từng khoảnh khắc lớn lên của con trai. Với đôi má phúng phính, làn da trắng hồng và biểu cảm sinh động, quý tử nhà Minh Hằng được khen cực yêu. Mỗi khi Minh Hằng đăng ảnh con, bài viết đều đạt hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong vài giờ.

Minh Hằng dành 2 năm để vun vén gia đình, đặc biệt là chăm cho con trai đầu lòng

Mỹ nhân sinh năm 1987 gia nhập hội mẹ bỉm "nghiện con" khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trên mạng xã hội

Bên cạnh vẻ đáng yêu, con trai Minh Hằng còn khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc sống sang chảnh từ nhỏ. Cậu bé thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch khắp nơi, từ resort sang trọng trong nước đến các chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Tháng 8 vừa qua, Minh Hằng tổ chức sinh nhật đầu đời cho con trai ở một resort hạng sang với chi phí lên tới gần 1 tỷ đồng cho 3 đêm. Toàn bộ không gian được trang trí theo tông màu pastel nhẹ nhàng, ấm cúng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cả gia đình ba người đi chơi, ăn sáng bên bãi biển, hay cùng nhau dạo phố. Cách Minh Hằng chăm con cũng được khen ngợi: vừa hiện đại, vừa tinh tế, không phô trương nhưng luôn toát lên năng lượng hạnh phúc viên mãn.

Minh Hằng từng chia sẻ rất khắt khe với bản thân và ngay cả người bên cạnh trong chuyện chăm con: "Lúc đầu tôi áp đặt con phải luôn ở bên cạnh mình, nhưng sau này bình tĩnh lại, tôi nghĩ con phải có không gian riêng, phải được tiếp xúc với nhiều người ngoài mẹ, mình không nên drama lên chuyện con không có mẹ là không được.

Nói thật ban đầu tôi hà khắc với bản thân lắm, không tin ai chăm con mình cả, lúc nào cũng dán mắt vào camera xem con. Ngay cả lúc chồng cho em Mỡ ăn, tôi cũng phải quan sát kỹ, đến nỗi anh nói "anh cũng là ba đứa bé mà, em phải tin anh chứ", mình cũng "ờ ha, ổng nói đúng mà" (Cười). Giờ thì ok hơn rồi, tôi được đả thông tư tưởng".

Con trai Minh Hằng ngày càng bụ bẫm, đáng yêu

Vợ chồng Minh Hằng tổ chức tiệc sinh nhật trong resort sang trọng