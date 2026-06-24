Hốt hoảng với cảnh bé trai bất ngờ phi ra giữa đường: May mắn không sao nhưng khiến người đi xe máy gặp tai nạn

Một bài học xương máu: Mong bố mẹ hết sức trông chừng con khi qua đường!

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh hai mẹ con qua đường suýt chút nữa đã dẫn đến tai nạn kinh hoàng đang được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Đây tiếp tục là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh có con nhỏ khi tham gia giao thông.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/06, được camera an ninh của một hộ dân bên đường ghi lại. Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ đang dắt tay một bé trai khoảng 3-4 tuổi chuẩn bị sang đường. Do lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, người mẹ đã chủ động đi chậm và quan sát.

Thêm một bài học, mong bố mẹ hết sức trông chừng con khi qua đường

Tuy nhiên, khi mới đi được vài bước, cậu bé bất ngờ buông tay mẹ, phấn khích chạy ào lên phía trước để sang đường một mình. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người mẹ hoàn toàn bị động, chỉ kịp hét lên và giơ tay định giữ con lại nhưng không kịp.

Ngay đúng lúc cháu bé lao ra giữa lòng đường, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi tới. Nhận thấy đứa trẻ xuất hiện đột ngột ngay trước mũi xe, người lái xe cũng bị bất ngờ. Chị lập tức bóp chết phanh, khiến chiếc xe máy bị trượt dài, đổ rầm xuống đường và bắn mạnh về phía trước.

Nhờ cú phanh cháy đường khiến người phụ nữ bị ngã văng trên đường, chiếc xe máy gần như không hề va chạm với cháu bé. Người tài xế xe máy sau cú ngã đau cũng đã nhanh chóng ngồi dậy.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nó đã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự sợ hãi xen lẫn nhẹ nhõm trước cái kết may mắn, đồng thời dành lời khen ngợi cho phản xạ kịp thời của người đi xe máy.

"Xem mà tim bắn ra ngoài! Quá may mắn cho cả cháu bé và bác đi xe máy".

"Nhiều bậc cha mẹ chủ quan nghĩ dắt tay là an toàn, nhưng trẻ con hiếu động lắm, chúng có thể giật tay chạy đi bất cứ lúc nào. Qua đường là phải bế hoặc nắm thật chặt cổ tay con mới chuẩn".

Nguyên tắc vàng cho cha mẹ khi đưa trẻ qua đường

Từ tình huống nguy hiểm trên, các chuyên gia an toàn giao thông một lần nữa khuyến cáo các bậc phụ huynh khi đưa con nhỏ qua đường:

Không nắm ngón tay/bàn tay: Trẻ nhỏ rất dễ tuột hoặc chủ động giật tay ra. Hãy nắm chặt cổ tay của trẻ để giữ quyền kiểm soát hoàn toàn.

Trẻ quá nhỏ nên bế: Với các bé dưới 4 tuổi, tốt nhất cha mẹ nên bế ẵm khi băng qua những đoạn đường đông đúc.

Đi sát phía trong: Luôn để trẻ đi ở phía ngược lại với hướng xe chạy tới (để người lớn làm "lá chắn" che chắn dòng xe).

Giáo dục từ sớm: Luôn nhắc nhở trẻ không được tự ý chạy sang đường khi chưa có sự đồng ý hoặc đi cùng của người lớn.

Tai nạn có thể ập đến chỉ trong một cái chớp mắt từ sự chủ quan. Mong rằng đoạn clip này sẽ là bài học nằm lòng cho tất cả các bậc làm cha, làm mẹ trong việc bảo vệ con trẻ trước những hiểm họa giao thông rình rập.