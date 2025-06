HOT: Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên đồng ý đứng chung sân khấu, Vbiz sắp có màn "làm hoà thế kỷ"?

Ngày 3/6, mạng xã hội lan truyền thông tin Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà chuẩn bị trình diễn tại một sự kiện. Khán giả liên tục rôm rả vì nếu thông tin là thật thì đây chính là khoảnh khắc đặc biệt của cặp chị - em Vbiz từng được cho là đã rạn nứt.

Cho đến tối cùng ngày, Hoa hậu Hương Giang - đại diện NSX Hoa hậu Việt Nam 2024 - đã lên tiếng xác nhận đêm chung kết sắp tới sẽ có sự góp mặt của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Theo chia sẻ từ Hương Giang, Lệ Quyên sẽ đảm nhiệm vai trò trình diễn trong tiết mục dạ hội, còn Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt ở tiết mục trình diễn áo tắm. Chính Hương Giang cho biết vô cùng đắn đo khi gửi lời mời 2 nữ ca sĩ tham gia trình diễn. Tuy nhiên gây bất ngờ chính là cả Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều rất thoải mái, kể cả khi biết sân khấu hôm đó có ai.

Hương Giang bộc bạch: "Khi mình trao đổi với cả 2 chị, mình nhận được sự đồng ý từ phía cả 2 chị, dù vẫn biết có những nghệ sĩ nào diễn cùng. Cả 2 không hỏi han hay ra bất kì điều kiện nào quá đáng, mình không biết những câu chuyện mọi người hay đồn có đúng hay không, nhưng mình nhìn thấy 2 người nghệ sĩ chuyên nghiệp, thiện chí với BTC và luôn nhìn về cái chung. Và như thế đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2024 sẽ có sự xuất hiện của 2 nữ hoàng, xuất hiện để nâng bước cho các phần thi quan trọng của các thí sinh xinh đẹp tại đêm thi cuối cùng tìm ra Hoa Hậu Việt Nam lần thứ 18".

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ trình diễn tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz. Cả hai có thời gian liên tục xuất hiện cùng nhau, ăn uống cười nói vui vẻ. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian để có mặt trong những dịp đặc biệt của đối phương.

Tuy nhiên từ năm 2015, mối quan hệ của cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Khán giả không thấy Hồ Ngọc Hà nhắc gì về Lệ Quyên và ngược lại. Cả hai cũng ít xuất hiện chung, không tham gia các hoạt động chung mà trước đó cả hai "như hình với bóng". Trên MXH, cặp đôi từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ khiến nhiều người thắc mắc.

Đáng nói, mỗi khi xuất hiện chung một sự kiện, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ hạn chế xuất hiện chung, người này xong thảm đỏ thì mới đến người kia. Có những buổi tiệc bắt buộc ngồi chung bàn hay chụp ảnh cùng thì cả hai cũng không tương tác.

Mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn được công chúng quan tâm đặc biệt

Trong một lần phỏng vấn cùng chúng tôi, khi được hỏi có phiền hà không khi liên tục bị mang ra so sánh với "người bạn cũ", Lệ Quyên vô cùng thẳng thắn: "Quyên chỉ sợ mình được so sánh với người xấu hoắc thôi, còn được so với người coi được thì chứng tỏ mình còn ngon mới được so như thế, làm gì có ai so sánh 2 thứ khập khiễng bao giờ, đúng không. Nếu mình bị so sánh với người ối giời ơi là không được đâu, lúc đó phải xem lại dạo này mình thế nào, cần tập tành giữ gìn nhan sắc ra sao.

Dư luận có khi buồn cười lắm, không phải họ khen là thích, mà vì họ chỉ muốn trêu tức mình nên mới nói như thế. Thứ nhất là do họ muốn kiếm một câu chuyện để làm quà, thứ hai là do họ không có duyên lắm, cứ thích lôi người khác vào câu chuyện của mình. Những người hay mang người khác ra để mua vui thì đảm bảo đó là người kém duyên, họ khoan cần biết đối tượng trong câu chuyện là người xấu hay đẹp, cứ lôi vào để đàm tiếu oang oang lên, như thế kém duyên lắm các bạn".