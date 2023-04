Hot girl Xoài Non: 18 tuổi làm dâu nhà hào môn, chọn sinh con bằng cách cấy trứng sau 4 năm lấy chồng

Gia đình chồng treo thưởng khách sạn và nhà nếu sinh con

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Từ khi về chung một nhà với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis cuộc sống làm dâu hào môn của cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý.

Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế. Dù vậy, Xemesis tiết lộ Xoài Non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân Xemesis cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới hot girl sinh năm 2002, vì vậy anh luôn thương yêu và chiều chuộng cô hết mực.

Xoài Non kết hôn từ năm 18 tuổi

Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng gây sốt truyền thông và mạng xã hội bởi mức độ chịu chi của nhà trai. Ngoài dàn siêu xe có giá trị lên đến 20 tỷ, Xoài Non còn được khoác lên mình 3 bộ váy cưới đến từ thương hiệu nổi tiếng, trong đó chiếc váy cưới chính được đính 6 viên kim cương tự nhiên với tổng trọng lượng 20 carat, mức giá khoảng 28 tỷ đồng.

Bước chân vào chốn hào môn, cuộc sống của Xoài Non như bước sang một trang mới. Cô được ông xã cưng chiều hết mực.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh hạnh phúc bên nửa kia. Đặc biệt mỗi khi tham gia sự kiện, Xemesis thể hiện rõ là ông chồng quốc dân khi chăm sóc vợ từng chút một. Anh không ngại xách túi, xách đồ để vợ bớt vất vả.

Xoài Non thường xuyên được chồng tặng cho những món đồ hàng hiệu xa xỉ. Trong đó, phải kể đến chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thuộc thương hiệu mẫu Franck Muller Vanguard V32 nổi tiếng có giá khoảng 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên check-in ở những địa điểm sang chảnh. Xemesis còn thoải mái để Xoài Non tự do vi vu cùng bạn bè ngay cả khi không có ông xã bên cạnh.

Ngoài ra, cô cũng rất được lòng gia đình chồng. Xoài Non tiết lộ, cô được bố mẹ chồng yêu thương vì tuổi nhỏ nhất nhà. Bố chồng cô hứa sẽ "treo thưởng" khi cô nàng sinh con đầu lòng: "Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai". Thậm chí, trong một vlog về thăm nhà chồng, mẹ Xemesis còn chốt hạ: "Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết".

Chính mẹ của Xemesis cũng từng tiết lộ trong một chương trình truyền hình mặc dù Xoài Non còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Chính vì thế bà rất ưng cô con dâu này: "Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết nên tôi rất mừng. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới 2 - 3 giờ sáng. Nhiều lúc tôi bảo: 'Sao con lâu không gọi cho mình' nhưng tôi cũng bỏ qua hết, không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi".

Gia đình chồng cũng không đặt nặng hotgirl 10x về việc sinh con mà khuyến khích và động viên. Bố Xemesis còn hứa sẽ cho con dâu tài sản nếu hạ sinh những nhóc tì kháu khỉnh.

Xoài Non chia sẻ: "Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vợ chồng em dự định nếu trong năm nay không để tự nhiên được sẽ đi ghép trứng cả nam lẫn nữ. Em chỉ sinh một lần thôi chứ hai lần chắc em trầm cảm".

Xoài Non được gia đình chồng hết mực yêu chiều

Quyết định cấy trứng để sinh con ở tuổi 21

Lấy chồng giàu có và hết mực yêu chiều nhưng Xoài Non cũng chứng minh bản thân không "ăn bám", "dựa hơi chồng". Với độ phủ sóng tên tuổi của mình trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ riêng việc làm KOL cho các nhãn hàng cũng đã giúp cô nàng thu về con số không nhỏ. Đặc biệt, hotgirl còn tập tành kinh doanh ở tuổi 20 và khá thành công khi cùng chồng là Xemesis mở chuỗi nhà hàng.

Cô cũng thể hiện bản thân là một người khéo léo, đảm đang. Xoài Non nhiều lần chia sẻ những vlog hàng ngày dọn dẹp, giặt đồ đến nấu ăn. Cô trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, phát triển kĩ năng khi lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, mở rộng tương lai và sự nghiệp cho bản thân. Ngoài ra cô được khán giả yêu mến nhiều hơn khi có lối sống rất tiết kiệm, giản dị, thông minh trong việc quản lý chi tiêu của mình.

Hiện tại, vợ chồng Xoài Non đang sống trong khu đô thị nhà giàu ở Quận 2, TP.HCM. Căn biệt thự của hai vợ chồng gồm 4 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất vô cùng sang trọng. Nhìn vào khu vực trưng bày đồ hiệu của cặp đôi ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.

Một góc căn biệt thự vợ chồng Xoài Non đang sống

Tuy nhiên, dù đã kết hôn 4 năm nhưng vợ chồng Xoài Non và Xemesis vẫn chưa sinh con khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Mới đây, trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, vợ chồng cô bất ngờ chia sẻ về kế hoạch đón những nhóc tì đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo đó, Xoài Non tâm sự:"Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng.Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng".

Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng về quyết định không lựa chọn phương pháp sinh con tự nhiên, Xoài Non giãi bày:"Mọi người có nói mình không đẻ được, mình phải thế nào mới không đẻ được tự nhiên thì mình cũng sẽ chấp nhận. Vì cái nào an toàn và hợp lý thì mình làm. Càng ngày mình càng học cách không quan tâm đến những gì người khác nói nữa. Cuộc sống của mình thì mình quyết định, không ai quyết định được mà họ cũng không sống thay cho mình. Tại sao mình cứ phải nhìn vào người khác nghĩ cái gì, nói cái gì rồi mình không dám làm?".