Rời thảm đấu, cô nàng xinh đẹp lại quyến rũ như nàng thơ!

Nhắc đến những nữ vận động viên võ thuật, nhiều người thường hình dung tới vẻ ngoài rắn rỏi, góc cạnh cùng phong cách có phần nghiêm nghị. Thế nhưng, sự xuất hiện của Luyến Nghiêm, cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "hot girl võ thuật" đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và đầy cuốn hút.

Không chỉ gây choáng ngợp với những đường quyền sắc bén, khả năng điều khiển binh khí điêu luyện cùng bộ sưu tập huy chương vàng lấp lánh trên thảm đấu Võ cổ truyền Việt Nam, Luyến Nghiêm còn khiến dân tình phải "đứng ngồi không yên" mỗi khi trút bỏ bộ võ phục để khoe nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nóng bỏng chẳng hề thua kém bất kỳ người mẫu ảnh nào.

Màn biểu diễn "gây bão" tại Mèo Vạc: Đi dép lê vẫn tung cú lộn nhào trên không khiến người xem nín thở

Một trong những khoảnh khắc giúp cái tên Luyến Nghiêm phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội thời gian gần đây chính là đoạn clip ghi lại màn biểu diễn võ thuật ngẫu hứng của cô nàng giữa khung cảnh núi non hùng vĩ vùng cao. Đứng trên khoảng sân lát đá rộng lớn với tấm biển tên địa danh "Mèo Vạc" nổi bật phía sau lưng và dãy núi đá xanh mướt trùng điệp làm phông nền, cô gái trẻ đã có màn phô diễn kỹ thuật, ai lướt qua cũng phải dừng lại xem đi xem lại.

Điều khiến người xem thích thú ngay từ những giây đầu tiên chính là trang phục của nữ võ sĩ. Thay vì mặc võ phục chuyên dụng hay đi giày thể thao bám sàn, Luyến Nghiêm xuất hiện trong set đồ du lịch cực kỳ năng động và cá tính: áo khoác da dáng bomber màu đen khoác ngoài áo cổ lọ trắng ôm sát, quần short thể thao màu đen, tất trắng cao cổ và đặc biệt là một đôi dép lê ba sọc trắng đen. Sau động tác kéo cặp kính râm từ trên trán xuống che mắt đầy "ngầu đét", cô bắt đầu khởi động đường quyền với món binh khí mềm (nhuyễn tiên) có gắn dải lụa màu xanh vàng ở hai đầu. Từng chuyển động của Luyến Nghiêm sau đó lập tức khiến người xem phải trầm trồ vì tốc độ, độ chuẩn xác và lực cổ tay đáng nể.

Dù chỉ đi một đôi dép lê trên mặt sân đá ngoài trời, Luyến Nghiêm vẫn thực hiện mượt mà hàng loạt động tác xoay người, đá tạt chân cao ngang đầu và hạ trọng tâm xuống những thế tấn thấp cực kỳ chắc chắn, giữ lưng thẳng tắp và ánh mắt sắc lạnh hướng theo từng đường binh khí.

Đỉnh điểm của màn trình diễn nằm ở khoảnh khắc cô nàng lấy đà, bật nhảy cao khỏi mặt đất và thực hiện một cú nhào lộn ngang trên không trung dứt khoát, tiếp đất nhẹ nhàng rồi tiếp tục xoay binh khí trước khi kết thúc bằng tư thế xoạc chân thấp đầy khí chất.

Chính chủ cũng tỏ ra vô cùng hào hứng với khoảnh khắc xuất thần này khi hài hước edit câu nói đầy tâm đắc đi kèm đoạn video: "Pha này may mà có camera ghi lại chứ về kể không ai tin".

Bảng vàng thành tích đáng nể của "bông hồng thép" làng Võ cổ truyền Việt Nam

Đằng sau những thước phim biểu diễn ngẫu hứng đầy ấn tượng ngoài đời thực là một nền tảng chuyên môn vững chắc của một vận động viên thi đấu thành tích cao. Qua những hình ảnh chụp trực tiếp tại nhà thi đấu được Luyến Nghiêm chia sẻ, người hâm mộ không khỏi ngả mũ thán phục trước bảng thành tích dày đặc của cô nàng.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trên thảm thi đấu khi vẫn đang đeo trọn bộ những tấm huy chương trước ngực, nữ võ sĩ trẻ còn ngẫu hứng quay một đoạn clip bắt trend vũ đạo trên nền nhạc Latin sôi động. Thay cho gương mặt nghiêm nghị lúc ra đòn, Luyến Nghiêm nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nhún nhảy theo nhịp điệu một cách đầy tự tin và tràn ngập năng lượng tích cực. Khoảnh khắc "xả vai" cực kỳ dễ thương này đã nhanh chóng đốn tim hàng loạt người hâm mộ, chứng minh rằng con gái học võ không hề khô khan mà trái lại còn sở hữu sức hút vô cùng đặc biệt.

Rời thảm đấu, Luyến Nghiêm "lột xác" ngoạn mục

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân của Luyến Nghiêm, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng cô là một hot girl, người mẫu ảnh hay fashionista chính hiệu chứ khó lòng đoán được công việc gắn bó suốt nhiều năm của cô lại là võ thuật. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng vóc dáng cân đối nhờ tập luyện thể thao cường độ cao, Luyến Nghiêm cho thấy khả năng biến hóa phong cách thời trang vô cùng đa dạng.

Với tài năng võ thuật đã được khẳng định qua những tấm huy chương vàng danh giá cùng sức hút tự nhiên ngày càng lan tỏa trên mạng xã hội, Luyến Nghiêm hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới cả trên đấu trường thể thao lẫn hành trình truyền cảm hứng sống khỏe, sống đẹp tới cộng đồng.