Hot girl Trâm Anh bất ngờ lộ diện, gầy trông thấy sau 3 tháng "biến mất"

Giữa tháng 4 năm nay, mạng xã hội xôn xao với nghi vấn hot girl Trâm Anh để lộ clip nhạy cảm. Ở thời điểm đó, Trâm Anh không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Đồng thời, cô hạn chế xuất hiện trước đám đông và không còn cập nhật thông tin, hình ảnh lên trang cá nhân nhiều như xưa.

Hình ảnh và chia sẻ mới nhất của Trâm Anh sau 3 tháng "ở ẩn".

Đến sáng 23/07, Trâm Anh bất ngờ chia sẻ lên trang Instagram một bức hình ngồi tạo dáng kèm theo dòng trạng thái: " Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason" (Tạm dịch: "Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó").

Là hình ảnh hiếm hoi sau 3 tháng "ở ẩn", khoảnh khắc mới nhất của Trâm Anh thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng.

So với thời gian trước đó, Trâm Anh gầy đi trông thấy và vẫn để kiểu tóc ngắn, ăn vận nữ tính.

Trâm Anh sinh năm 1995 trong gia đình có 3 anh em tại Thanh Hóa.

Từng được công đồng mạng phong danh là "hot girl dược sĩ", sau đó Trâm Anh được nhiều người biết đến khi tham gia loạt chương trình như: Nóng cùng World Cup, Mảnh ghép tình yêu, Táo quân...

Nổi tiếng đi kèm với ồn ào, ở thời điểm được quan tâm nhất, Trâm Anh bị dân mạng "bóc" chuyện từng sửa mũi, làm răng...

Trâm Anh bị cắt vai trong dự án phim sitcom "Siêu quậy" khi vướng nghi vấn lộ clip "nóng".

Chuyện Trâm Anh vội vàng nhận lời hẹn hò Pew Pew trong một gameshow truyền hình cũng trở thành đề tài được bàn tán suốt thời gian dài.

Sang năm 2019, Trâm Anh bày tỏ mong muốn thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Nhưng trong thời gian đảm nhận vai nữ chính phim sitcom với đề tài học đường "Siêu quậy", tin đồn để lộ clip "nóng" đã khiến Trâm Anh bị nhà sản xuất cắt vai.