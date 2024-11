Mới đây, Đồn Biên phòng Sơn Trà (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa khởi tố vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Phạm Thị Trà My (23 tuổi, trú quận Sơn Trà) cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra.

Theo thông tin trên Báo Biên Phòng, nhân thân của Trà My cũng khá phức tạp khi bố mẹ li hôn, học hết lớp 9, Trà My sớm ra ngoài thuê phòng trọ sống tự lập. Với một người chưa học hết phổ thông như Trà My thì tìm việc rất khó khăn. Chưa kể, vì thiếu sự quản lý của cha mẹ nên Trà My nhanh chóng bị bạn bè xấu lôi kéo vào lối sống tự do, thích tụ tập bạn bè để hưởng thụ. Là con gái, nhưng Trà My không ngại ngần xăm hình cả cánh tay để thể hiện cá tính.

Trước khi bị bắt giữ Phạm Trà My được biết đến như một hotgirl với vỏ bọc hào nhoáng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh, check-in nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng, những bữa ăn ngon, những bức hình ở quán bar, pub, chơi bida... trên mạng xã hội.

Phạm Trà My được biết đến như một hotgirl với vỏ bọc hào nhoáng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh

Một cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh khiến nhiều bạn trẻ mơ ước, mong muốn cũng được như vậy. Thế nhưng, cũng chính lối sống này đã đưa Trà My gặp gỡ, làm quen với những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Và để có tiền tiêu xài phục vụ nhu cầu cá nhân, Trà My đã quyết định... dấn thân.

Với 1 lít tinh dầu pha ma túy, mua từ Hà Nội với giá 9,6 triệu đồng về thành phố Đà Nẵng, Trà My pha thêm phẩm màu với hương trái cây rồi sang chiết ra các lọ nhỏ với mức giá khác nhau.

Cũng như việc mua, Trà My chủ yếu bán cho khách trên mạng. Bằng Facebook của mình, Trà My đăng vào các hội nhóm kín thông tin "3ml giá 140k, 5ml giá 240k, 10ml giá 450k", với những lời mời mọc, hứa hẹn: "Freeship, call 0766734xx, hỏa tốc full Đà Nẵng... Không có hiệu ứng hoàn tiền. Uy tín trên hết".

Phạm Thị Trà My cho biết, khách hàng của mình ở khắp các quận của thành phố, chủ yếu sinh năm 2000 trở đi, có cả học sinh. Trung bình cứ 3 ngày Trà My bán hết 1 lít. Tính ra, lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn đã bỏ ra. "Việc nhẹ, lương cao" khiến Trà My quên đi rằng mình đang vi phạm pháp luật và cứ thế trượt dài trên con đường tội lỗi.

Đối tượng Phạm Thị Trà My cùng tang vật.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, vào lúc 18h30 phút ngày 14/10, tại đường Trần Thánh Tông (thuộc tổ 12, P.Nại Hiên Đông), tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện đối tượng Hà Đức Tr. (ngụ tổ 25, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy do Tr. điều khiển có 9 lọ nhựa chứa chất lỏng màu đỏ, tím. Tr. khai nhận, các chất lỏng trên là tinh dầu dùng để tẩm vào thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử. Tr. nhận chở hàng theo dạng shipper cho người tên Phạm Thị Trà My.

Mở rộng đấu tranh, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp cùng Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) kiểm tra hành chính chỗ ở của Phạm Thị Trà My (SN 2001, ngụ phòng 2004, số nhà 15 Dương Vân Nga, P.Nại Hiên Đông), phát hiện có 3 chai nhựa chứa khoảng 500ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100ml chất lỏng giống với các lọ nhựa như Tr. để trong cốp xe máy; 139 vỏ lọ nhựa và một số tang vật khác dùng để sang chiết.

Chiều 15/10, My tự nguyện giao nộp thêm 2 chai nhựa (chứa khoảng 1.000ml chất lỏng màu vàng). Qua đấu tranh, My khai nhận đặt mua số tinh dầu trên qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ danh tính, nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh, đưa về phòng rồi sang chiết ra các lọ nhỏ và bán kiếm lời.

Theo kết quả giám định, có chất ma túy loại MDMB-4en-PINCA trong mẫu chất lỏng, tổng thể 680ml, nồng độ trung bình 0,132mg/ml.