“Hot girl” Tina Duong Anna Bắc Giang: Dư luận mạng và nỗi đau người mẹ

Không hay biết đám cưới "xa xỉ" của con

Theo thông tin phản ánh từ Báo Bắc Giang, mẹ của V.A là chị N. (SN 1975), hiện đang ở thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Chị N. kể, vợ chồng chị sinh được 3 người con, V.A là con gái đầu, 2 người em trai một đang học nghề, một đang học lớp 7. Năm 2012, vợ chồng chị ly hôn, chị nhận nuôi cả 3 con và đến ở tạm nhà bố mẹ đẻ trong căn nhà cấp 4 không có gì đáng giá. Ngoài làm ruộng, chị phụ việc thêm cho các quán ăn.

Căn nhà nơi chị N. (mẹ của V.A) đang sinh sống tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Ảnh Báo Bắc Giang.

Cũng theo người mẹ V.A kể lại, V.A học hết lớp 8 trường làng thì bỏ vì kêu chán. V.A cũng có những biểu hiện không bình thường như liên tục bị ngất, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra đường. Gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ đều nói V.A không có bệnh tật gì.

"Có lần V.A bỏ nhà đi biệt 2 ngày, cả nhà tỏa đi tìm thì thấy nó nấp trong một cái miếu. Thỉnh thoảng nó lại bỏ nhà như thế, lần thì tìm thấy ẩn trong chùa, lần thì núp trong một ngôi nhà hoang" - chị N. cho hay.

Sau đó, V.A được người cô đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây V.A quen một người ở tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con.

Chị N. thông tin thêm, sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018, V.A tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết với một nam thanh niên được cho là gia đình đại gia và nghe nói đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.

Đề cập tới đám cưới sang chảnh này của con gái, chị N, cho biết: “Tôi nào có biết cái đám cưới này đâu. Đến lúc xảy ra chuyện thì gia đình họ gọi ra để nói chuyện. Đến nơi mới biết là con mình như vậy".

Cũng theo chị N.: Tôi không rõ thực hư con tôi lừa đảo thế nào, nhưng tôi trách nhà trai lại dễ tin là thông gia nhà ở Hà Nội, làm chức nọ, chức kia, có nhà lầu xe hơi. Tại sao không tìm hiểu xem gia đình con dâu ở đâu, bố mẹ ra sao, cho con mình lấy vợ mà không đăng ký kết hôn, không về tận quê nó tìm hiểu. Chứng minh nhân dân của con tôi là ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cơ mà…

Khi gia đình nhà chồng ở Hà Nội "đuổi", V.A lại về quê làm công việc khâu nón. Được khoảng 2 tháng lại xin tiền mẹ để đi làm nhưng chị N. không cho đi.

“Không biết nó làm cách nào, vay tiền của ai mà nó đi và đi biệt từ năm đấy đến giờ không về nhà lấy một lần. Gọi điện nó bảo con bận mở quán cà phê, cửa hàng hoa quả sạch, rồi kinh doanh bất động sản… lúc nào rỗi con gọi cho.

Thỉnh thoảng nó có nhắn cho mẹ cái tin, tôi luôn dặn con đừng làm cái gì liên quan đến pháp luật, thế nhưng nó có nghe mình đâu. Từ ngày Vân Anh rời làng ra đi là gần 4 năm rồi, chỉ gửi cho mẹ đúng 3 triệu đồng. Giờ người tố cáo con mình lừa đảo tiền tỷ, tôi là người mẹ rất khổ tâm" - chị N. cho biết.

Mong mọi người tha thứ để làm lại cuộc đời

Sau khi bị nhiều người "vạch trần", mới đây, "Anna phiên bản Việt" đã chính thức có những chia sẻ đầu tiên. Trên mạng xã hội, tài khoản Tina Duong, nữ "hot girl sang chảnh" Bắc Giang bộc bạch: "Sau những ồn ào vừa qua. Mọi người nói mình trơ trơ ra, đã vậy rồi còn up hình lên thách thức. Nhưng nếu như, nếu như mình là kẻ phạm tội thật và ngày mai mình bị pháp luật xử phạt. Thì ngày hôm nay mình vẫn muốn được sống. Sống như chưa từng được sống trong suốt 1/3 cuộc đời đã qua của mình.

Ba mẹ Anh H. và anh H.dạy mình, hãy sống thật. Nếu sai thì đứng lên nhận sai và sửa chữa. Thì bây giờ mình đang làm như vậy dù cho ngày mai mình có phải ra đi khỏi cuộc đời này đi chăng nữa.

Hiện V.A cho biết, cô đang trong hành trình 21 ngày gieo mầm lại sự sống, tìm lại chính bản thân mình. Ảnh FB

Mọi người nói mình là Thánh nữ thao túng tâm lý, nhưng có bao giờ các bạn nghĩ rằng. Mình đã đi qua 1/3 đời người mà sống trong cảnh bị người khác thao túng chưa. Cuộc sống luôn là những cái bắt tay và những cú lừa ngoạn mục. Chỉ có điều người Thánh Nhân kẻ Phạm Nhân mà thôi. Ai nói rằng Phạm Nhân thì không được yêu, và không biết yêu thật lòng.

Đến đây mình mong mọi người hãy bỏ qua những chuyện tình trong quá khứ của mình. Nó đã là quá khứ, nó chết rồi. Nó đã xảy ra và không thể quay lại. Chỉ có hiện tại, những gì còn lại trong trái tim của mình".

Trên trang cá nhân của mình, Anna Bắc Giang cũng giãi bày về lý do mà mình hành xử như vậy, vì cô đơn giản cô chỉ muốn sống một cuộc đời khác, một con người khác để che đi những tổn thương trong quá khứ.

Ngoài ra, trên trang cá nhân Tina Duong cũng cho hay: "Hiện cô đang trong hành trình 21 ngày gieo mầm lại sự sống, tìm lại chính bản thân mình. Nếu như cô còn sống, cô sẽ báo đáp những ân nhân đã giúp đỡ cô trong lúc khó khăn và sẽ cố gắng trả nợ cho mọi người. Cô còn cho biết bản thân đang viết một cuốn sách phỏng theo cuộc đời cô, cuốn sách có tên "trái tim tuyết của kẻ lừa đảo tên Joyce", nếu được xuất bản mong mọi người mua nó để cô có cơ hội làm lại cuộc đời".

Liên quan đến thông tin “hot girl” Bắc Giang Tina Duong tiếp tục “đá xe” của người bảo lãnh cho mình (một người tên H.) mà các trang mạng đang lan truyền. Mới đây, anh H. cho biết, hiện tại, sau buổi làm việc với Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về đơn tố cáo lừa đảo, anh đã bảo lãnh V.A về lại trang trại riêng tại xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Đối với thông tin về việc "Tina Dương" (biệt danh của N.T.V.A) đã lấy xe cá nhân của anh H và bỏ đi nơi khác, anh H. cho hay, đây là thông tin thất thiệt. "Khi tôi đứng ra bảo lãnh thì đã nói V.A sẽ ở đây cho hết câu chuyện ồn ào này khép lại" – anh H. nói.

Anh này cũng khẳng định: Nếu V.A làm sai thì mọi người tố cáo ra pháp luật. Còn nếu cô ấy là tội phạm truy nã thì tôi chứa, tôi mới phạm tội. Những thứ còn lại mới chỉ là sản phẩm trên mạng.

Theo thông tin từ Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), nơi V.A đang tạm trú thì công an đã mời Vân Anh lên làm việc theo đơn trình báo. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Đến thời điểm này vẫn chưa có căn cứ để khởi tố. Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh Vân Anh về.