Hot girl Ly Meo (Lê Phạm Hiểu Ly) khai nằm trên gác nhà bạn trai nên không tận mắt thấy nhóm bị cáo xả ma túy xuống bồn cầu tiêu hủy, chỉ nghe tiếng nước chảy nhiều lần và thấy đồng phạm khóc lóc vì "mất tiền"; thừa nhận hành vi không tố giác tội phạm của mình là hoàn toàn đúng người, đúng tội.

TAND TP.HCM đang mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (tức hotgirl Ly Meo, 24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2024, Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại phường An Hội Tây (TP.HCM) và cùng bàn tính chuyện buôn bán ma túy kiếm lời. Đến ngày 21/2/2024, Tú móc nối với một đối tượng tên "Anh 2" (chưa rõ lai lịch) để mua tổng cộng 20,3kg ma túy nhằm phân phối lại.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly tại toà (Ảnh: Xuân Duy)

Tối 26/2/2024, công an bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của cặp đôi này tại phường An Hội Tây. Thấy bóng dáng cảnh sát, Tú vùng bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế.

Khám xét trên người đối tượng, công an thu hơn 20g ma túy cùng 1 khẩu súng và 7 viên đạn được giám định là vũ khí quân dụng. Làm việc với cơ quan điều tra, Tú phân trần số ma túy giấu trong người là để tự sử dụng, còn súng đạn chỉ mua về "làm kỷ niệm".

Tại toà, Tú bất ngờ phủ nhận toàn bộ cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy, cho rằng viện kiểm sát truy tố không đúng bản chất và chỉ nhận hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Tương tự, bị cáo Lê Thị Thanh Hà (người bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Tú trong phi vụ 20,3kg ma túy) cũng ra sức chối tội. Hà thanh minh bản thân có công việc ổn định, hoàn toàn không dính líu đến giao dịch hàng cấm mà chỉ đơn thuần "bạn trai đi đâu thì đi theo đó". Theo lời Hà, hôm xảy ra sự việc, cả 2 chỉ ghé nhà Nguyễn Hữu Phúc (43 tuổi, bạn trai của Ly Meo) tá túc để hôm sau về quê.

Nữ bị cáo này cũng phủ nhận việc quản lý tin nhắn giao dịch cho Tú, đồng thời giải thích khoản tiền 80 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân là do Tú bảo "tiền người khác trả nợ" nên không hay biết nguồn gốc bất chính. Trước những lời khai quanh co của Hà, chủ tọa phiên tòa đã nhiều lần phải nhắc nhở bị cáo cần thành khẩn khai báo đúng sự thật.

Trái ngược với thái độ của cặp đôi cầm đầu, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly tỏ ra khá thẳng thắn. Hồ sơ thể hiện, ngày 25/2/2024, Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện việc mua bán ma túy tại căn nhà số 22/6 đường Bà Hom (phường Phú Lâm,TP.HCM) nhưng làm ngơ, không trình báo công an.

Tại tòa, Ly khai hôm đó đến nhà bạn trai Nguyễn Hữu Phúc chơi và nằm trên gác nên không tận mắt chứng kiến nhóm của Tú xả ma túy tiêu hủy, chỉ nghe tiếng nước chảy dội nhiều lần. Khi xuống dưới thấy Hà khóc, Ly gặng hỏi thì được trả lời là "bị mất tiền" nên cũng không tìm hiểu thêm.

Khép lại phần thẩm vấn của mình, "hotgirl Ly Meo" thừa nhận hành vi không tố giác tội phạm của bản thân và khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo còn lại.