Hot girl gợi cảm giải nghệ, biến mất một năm để đi làm nhân viên văn phòng và cái kết đắng cay

Sau một năm bốc hơi khỏi mạng xã hội và làng hot girl, Eren Sora bất ngờ tái xuất, kể lại hành trình rời bỏ ánh hào quang để thử sống như một nhân viên văn phòng bình thường.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một cuộc sống yên ổn, cái kết mà cô nhận lại lại là chuỗi ngày áp lực và khủng hoảng tinh thần.

Từng được biết đến với hình ảnh gợi cảm và sức hút lớn trên mạng xã hội, nàng hot girl lựa chọn tạm dừng sự nghiệp để theo đuổi một ước mơ tưởng chừng giản dị: trở thành một cô gái bình thường.

Tháng 4 năm ngoái, cô âm thầm thu xếp hành lý, giấu kín danh tính và bước vào môi trường công sở. Không còn ánh đèn, không còn sự chú ý, cuộc sống của cô xoay quanh những công việc văn phòng quen thuộc như xử lý dữ liệu, học sử dụng Excel và làm quen với nhịp sống 9-to-5. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Eren Sora không bị nhận ra và có thể hòa nhập như một nhân viên mới. Cô học được cách tiết kiệm, quản lý tài chính, những điều trước đây ít khi phải bận tâm.

Thế nhưng, càng đi sâu vào môi trường này, cô càng nhận ra mặt trái của công việc văn phòng. Áp lực từ công việc, sự cạnh tranh và đặc biệt là những biểu hiện của bắt nạt nơi công sở dần khiến cô kiệt sức. “Bắt nạt nơi làm việc là điều có thật”, cô thẳng thắn chia sẻ, cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình khi lần đầu trải nghiệm cuộc sống ngoài showbiz.

Điều đáng nói, những áp lực tích tụ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Sau một năm, Eren Sora rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý. Cô thừa nhận có những ngày không thể rời khỏi giường, thậm chí không đủ can đảm bước ra khỏi nhà. Từ một người từng quen với ánh đèn và sự chú ý, việc phải đối diện với guồng quay khắc nghiệt của xã hội khiến cô cảm thấy lạc lõng. Cô chia sẻ có lẽ do đã quá xa rời cuộc sống bình thường trong một thời gian dài và thừa nhận hành trình trở thành người bình thường đã thất bại.

Trước tình trạng hiện tại, quyết định chưa quay lại ngành giải trí, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Cô chuyển hướng sang xây dựng kênh YouTube cá nhân, chia sẻ những trải nghiệm đời thường theo cách nhẹ nhàng hơn.

Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng hành trình của Eren Sora phản ánh thực tế khắc nghiệt mà không ít nhân viên văn phòng đang phải đối mặt mỗi ngày.