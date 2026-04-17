Hot girl gợi cảm giải nghệ, biến mất một năm để đi làm nhân viên văn phòng và cái kết đắng cay

Tuấn Hưng |

Cô nàng hot girl có lẽ cũng chẳng lường được kết quả lại tồi tệ như vậy.

Sau một năm bốc hơi khỏi mạng xã hội và làng hot girl, Eren Sora bất ngờ tái xuất, kể lại hành trình rời bỏ ánh hào quang để thử sống như một nhân viên văn phòng bình thường.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một cuộc sống yên ổn, cái kết mà cô nhận lại lại là chuỗi ngày áp lực và khủng hoảng tinh thần.

Từng được biết đến với hình ảnh gợi cảm và sức hút lớn trên mạng xã hội, nàng hot girl lựa chọn tạm dừng sự nghiệp để theo đuổi một ước mơ tưởng chừng giản dị: trở thành một cô gái bình thường.

Tháng 4 năm ngoái, cô âm thầm thu xếp hành lý, giấu kín danh tính và bước vào môi trường công sở. Không còn ánh đèn, không còn sự chú ý, cuộc sống của cô xoay quanh những công việc văn phòng quen thuộc như xử lý dữ liệu, học sử dụng Excel và làm quen với nhịp sống 9-to-5. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Eren Sora không bị nhận ra và có thể hòa nhập như một nhân viên mới. Cô học được cách tiết kiệm, quản lý tài chính, những điều trước đây ít khi phải bận tâm.

Thế nhưng, càng đi sâu vào môi trường này, cô càng nhận ra mặt trái của công việc văn phòng. Áp lực từ công việc, sự cạnh tranh và đặc biệt là những biểu hiện của bắt nạt nơi công sở dần khiến cô kiệt sức. “Bắt nạt nơi làm việc là điều có thật”, cô thẳng thắn chia sẻ, cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình khi lần đầu trải nghiệm cuộc sống ngoài showbiz.

Điều đáng nói, những áp lực tích tụ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Sau một năm, Eren Sora rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý. Cô thừa nhận có những ngày không thể rời khỏi giường, thậm chí không đủ can đảm bước ra khỏi nhà. Từ một người từng quen với ánh đèn và sự chú ý, việc phải đối diện với guồng quay khắc nghiệt của xã hội khiến cô cảm thấy lạc lõng. Cô chia sẻ có lẽ do đã quá xa rời cuộc sống bình thường trong một thời gian dài và thừa nhận hành trình trở thành người bình thường đã thất bại.

Trước tình trạng hiện tại, quyết định chưa quay lại ngành giải trí, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Cô chuyển hướng sang xây dựng kênh YouTube cá nhân, chia sẻ những trải nghiệm đời thường theo cách nhẹ nhàng hơn.

Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng hành trình của Eren Sora phản ánh thực tế khắc nghiệt mà không ít nhân viên văn phòng đang phải đối mặt mỗi ngày.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
