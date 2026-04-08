"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40

Mi Vân là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ khi sở hữu gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn cùng nụ cười dịu dàng.

Nhắc đến thế hệ hot girl Hà thành đời đầu, Mi Vân (SN 1988) là cái tên không thể thiếu. Cô nổi tiếng từ những năm 2005 - 2006, khi còn là sinh viên trường nhạc với vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu và liên tục lên bìa các tờ báo dành cho tuổi teen. Bên cạnh làm mẫu ảnh, cô còn đóng nhiều MV ca nhạc, trong đó có "Đôi mắt" của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và phim điện ảnh "Chiến dịch trái tim bên phải".

Năm 2010, khi tên tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô kết hôn với một thiếu gia và theo chồng vào Tp.HCM sinh sống nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được hạnh phúc mới và sinh con gái thứ hai (bé Chuồn) vào năm 2019. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.

Trở về Hà Nội sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Mi Vân cùng chị gái, nhà thiết kế Linh Moon, gây dựng một thương hiệu thời trang để trang trải cuộc sống cũng như nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Thương hiệu của hai chị em Mi Vân hướng đến sự cá tính nhưng không kém phần sang trọng, được nhiều quý bà yêu thích.

Năm 2019, Mi Vân kết hôn lần hai và có thêm một con gái. Từ đó, cô càng ít xuất hiện trước truyền thông và kín tiếng về cuộc sống riêng.

Hot girl một thời cho biết hài lòng với cuộc sống không hào quang showbiz, phù hợp với công việc dạy nhạc và đứng sau làm hậu phương cho chị gái.

Đã rời xa showbiz hơn 15 năm, Mi Vân vẫn được nhận xét xinh đẹp, không có dấu hiệu sinh nở. Hot girl một thời cho biết bí quyết của cô là duy trì việc luyện tập mỗi ngày và gắn bó với gym, boxing từ nhiều năm nay.

Ở độ tuổi U40, Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, cô gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nhẹ nhàng và phong cách thanh lịch. Vài năm nay, cô theo đuổi vẻ đẹp cá tính, sexy thay vì hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng như thời mới nổi tiếng.

Nhiều người nhận xét rằng vẻ đẹp hiện tại của Mi Vân không còn là sự nổi bật rực rỡ của tuổi trẻ, mà thay vào đó là nét cuốn hút đến từ sự từng trải và bình yên trong cuộc sống. Chính điều đó giúp "hot girl đời đầu" năm nào vẫn giữ được sức hút riêng, dù không còn hoạt động trong showbiz.