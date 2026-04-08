HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40

Tùng Lâm (t/h) |

Từng là biểu tượng nhan sắc của thế hệ hot girl Hà thành đời đầu. Ở hiện tại, Mi Vân hài lòng với cuộc sống không hào quang showbiz, bình yên bên gia đình nhỏ với đam mê âm nhạc và thời trang.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 1.

Mi Vân là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ khi sở hữu gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn cùng nụ cười dịu dàng.

Nhắc đến thế hệ hot girl Hà thành đời đầu, Mi Vân (SN 1988) là cái tên không thể thiếu. Cô nổi tiếng từ những năm 2005 - 2006, khi còn là sinh viên trường nhạc với vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu và liên tục lên bìa các tờ báo dành cho tuổi teen. Bên cạnh làm mẫu ảnh, cô còn đóng nhiều MV ca nhạc, trong đó có "Đôi mắt" của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và phim điện ảnh "Chiến dịch trái tim bên phải".

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 2.

Mi Vân càng trở nên nổi tiếng khi đóng MV của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Năm 2010, khi tên tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô kết hôn với một thiếu gia và theo chồng vào Tp.HCM sinh sống nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được hạnh phúc mới và sinh con gái thứ hai (bé Chuồn) vào năm 2019. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 3.
"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 4.

Mi Vân cùng chị gái.

Trở về Hà Nội sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Mi Vân cùng chị gái, nhà thiết kế Linh Moon, gây dựng một thương hiệu thời trang để trang trải cuộc sống cũng như nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Thương hiệu của hai chị em Mi Vân hướng đến sự cá tính nhưng không kém phần sang trọng, được nhiều quý bà yêu thích.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 5.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tìm được hạnh phúc mới.

Năm 2019, Mi Vân kết hôn lần hai và có thêm một con gái. Từ đó, cô càng ít xuất hiện trước truyền thông và kín tiếng về cuộc sống riêng.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 6.

Tổ ấm hạnh phúc của Mi Vân.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 7.

Mi Vân bên gia đình dịp Tết Bính Ngọ.

Hot girl một thời cho biết hài lòng với cuộc sống không hào quang showbiz, phù hợp với công việc dạy nhạc và đứng sau làm hậu phương cho chị gái.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 8.

Đã rời xa showbiz hơn 15 năm, Mi Vân vẫn được nhận xét xinh đẹp, không có dấu hiệu sinh nở. Hot girl một thời cho biết bí quyết của cô là duy trì việc luyện tập mỗi ngày và gắn bó với gym, boxing từ nhiều năm nay.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 9.

Vẻ đẹp hiện tại của Mi Vân là nét cuốn hút đến từ sự từng trải và bình yên trong cuộc sống.

"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 10.
"Hot girl đời đầu" Mi Vân gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút ở tuổi U40 - Ảnh 11.

Ở độ tuổi U40, Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

Ở độ tuổi U40, Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, cô gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nhẹ nhàng và phong cách thanh lịch. Vài năm nay, cô theo đuổi vẻ đẹp cá tính, sexy thay vì hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng như thời mới nổi tiếng.

Nhiều người nhận xét rằng vẻ đẹp hiện tại của Mi Vân không còn là sự nổi bật rực rỡ của tuổi trẻ, mà thay vào đó là nét cuốn hút đến từ sự từng trải và bình yên trong cuộc sống. Chính điều đó giúp "hot girl đời đầu" năm nào vẫn giữ được sức hút riêng, dù không còn hoạt động trong showbiz.

Tags

sao Việt

Hot girl

Mi Vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại