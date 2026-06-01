HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hot girl đình đám bị tố lừa đảo tình cảm, fan chi hơn 500 triệu chỉ được gặp mặt chưa đầy 10 phút

Tuấn Hưng
|

Cô nàng hot girl đang vướng vào những rắc rối với chính người hâm mộ của mình.

Từng nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, hot girl Zhang Xiangxiang mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị một người hâm mộ tố cáo lợi dụng tình cảm để khiến anh liên tục chi tiền ủng hộ.

Điều đáng nói là sau khi bỏ ra hơn 500 triệu đồng, người này cho biết bản thân chỉ được gặp thần tượng đúng một lần trong chưa đầy 10 phút.

Theo chia sẻ của người hâm mộ, anh bắt đầu theo dõi cô nàng streamer thông qua các buổi livestream và nhanh chóng trở thành fan trung thành.

Sau một thời gian tương tác, cả hai chuyển sang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin, khiến anh ngày càng tin rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn của một streamer và người xem thông thường. Trong quá trình trò chuyện, Zhang Xiangxiang thường xuyên giới thiệu các sản phẩm cũng như những dự án cá nhân mà cô đang tham gia. Với mong muốn ủng hộ thần tượng, người đàn ông này liên tục xuống tiền mua hàng và gửi quà tặng trên nền tảng livestream.

Anh cho biết bản thân từng bỏ ra số tiền lớn để mua lịch ảnh do hot girl quảng bá, đồng thời tiếp tục đặt mua nhiều sản phẩm khác được cô giới thiệu trên mạng xã hội. Cộng thêm các khoản donate trong các buổi phát sóng trực tiếp, tổng số tiền mà anh chi ra được cho là đã vượt mức 500 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thất vọng là dù đã ủng hộ trong thời gian dài, anh chỉ có cơ hội gặp Zhang Xiangxiang ngoài đời đúng một lần. Cuộc gặp này cũng diễn ra chóng vánh và kéo dài chưa đầy 10 phút trước khi cả hai rời đi.

Sau đó, mỗi khi người đàn ông đề nghị gặp lại, nữ hot girl đều viện dẫn nhiều lý do khác nhau như lịch làm việc bận rộn hoặc những quy định liên quan đến công việc để từ chối. Liên lạc giữa hai người cũng dần thưa thớt rồi gần như chấm dứt hoàn toàn. Cảm thấy mình bị lợi dụng về mặt tình cảm, người hâm mộ cho rằng những lời nói và cách tương tác của Zhang Xiangxiang đã khiến anh hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai bên, từ đó liên tục chi tiền với hy vọng có thể tiến xa hơn.

Trong khi đó, nữ hot girl phủ nhận các cáo buộc. Cô khẳng định mọi khoản mua sắm hay quà tặng đều xuất phát từ sự tự nguyện của người hâm mộ. Theo Zhang Xiangxiang, bản thân chưa từng hứa hẹn chuyện tình cảm hay yêu cầu bất kỳ ai phải chi tiền để đổi lấy cơ hội gặp mặt.

Sau khi vụ việc được công khai, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng người hâm mộ đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ với thần tượng trên Internet. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng các streamer và người có sức ảnh hưởng cần thận trọng hơn trong cách tương tác với fan để tránh tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Dù đúng sai ra sao, câu chuyện vẫn là lời nhắc nhở về những ranh giới mong manh giữa sự ngưỡng mộ, kỳ vọng tình cảm và những khoản chi tiêu khổng lồ trong thế giới livestream hiện nay. Chỉ một vài tin nhắn quan tâm hay những lời động viên tưởng như bình thường đôi khi cũng đủ khiến người trong cuộc đặt quá nhiều kỳ vọng, để rồi nhận lại sự thất vọng khi thực tế không giống như những gì họ từng tưởng tượng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại