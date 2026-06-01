Hot girl đình đám bị tố lừa đảo tình cảm, fan chi hơn 500 triệu chỉ được gặp mặt chưa đầy 10 phút

Cô nàng hot girl đang vướng vào những rắc rối với chính người hâm mộ của mình.

Từng nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, hot girl Zhang Xiangxiang mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị một người hâm mộ tố cáo lợi dụng tình cảm để khiến anh liên tục chi tiền ủng hộ.

Điều đáng nói là sau khi bỏ ra hơn 500 triệu đồng, người này cho biết bản thân chỉ được gặp thần tượng đúng một lần trong chưa đầy 10 phút.

Theo chia sẻ của người hâm mộ, anh bắt đầu theo dõi cô nàng streamer thông qua các buổi livestream và nhanh chóng trở thành fan trung thành.

Sau một thời gian tương tác, cả hai chuyển sang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin, khiến anh ngày càng tin rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn của một streamer và người xem thông thường. Trong quá trình trò chuyện, Zhang Xiangxiang thường xuyên giới thiệu các sản phẩm cũng như những dự án cá nhân mà cô đang tham gia. Với mong muốn ủng hộ thần tượng, người đàn ông này liên tục xuống tiền mua hàng và gửi quà tặng trên nền tảng livestream.

Anh cho biết bản thân từng bỏ ra số tiền lớn để mua lịch ảnh do hot girl quảng bá, đồng thời tiếp tục đặt mua nhiều sản phẩm khác được cô giới thiệu trên mạng xã hội. Cộng thêm các khoản donate trong các buổi phát sóng trực tiếp, tổng số tiền mà anh chi ra được cho là đã vượt mức 500 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thất vọng là dù đã ủng hộ trong thời gian dài, anh chỉ có cơ hội gặp Zhang Xiangxiang ngoài đời đúng một lần. Cuộc gặp này cũng diễn ra chóng vánh và kéo dài chưa đầy 10 phút trước khi cả hai rời đi.

Sau đó, mỗi khi người đàn ông đề nghị gặp lại, nữ hot girl đều viện dẫn nhiều lý do khác nhau như lịch làm việc bận rộn hoặc những quy định liên quan đến công việc để từ chối. Liên lạc giữa hai người cũng dần thưa thớt rồi gần như chấm dứt hoàn toàn. Cảm thấy mình bị lợi dụng về mặt tình cảm, người hâm mộ cho rằng những lời nói và cách tương tác của Zhang Xiangxiang đã khiến anh hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai bên, từ đó liên tục chi tiền với hy vọng có thể tiến xa hơn.

Trong khi đó, nữ hot girl phủ nhận các cáo buộc. Cô khẳng định mọi khoản mua sắm hay quà tặng đều xuất phát từ sự tự nguyện của người hâm mộ. Theo Zhang Xiangxiang, bản thân chưa từng hứa hẹn chuyện tình cảm hay yêu cầu bất kỳ ai phải chi tiền để đổi lấy cơ hội gặp mặt.

Sau khi vụ việc được công khai, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng người hâm mộ đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ với thần tượng trên Internet. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng các streamer và người có sức ảnh hưởng cần thận trọng hơn trong cách tương tác với fan để tránh tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Dù đúng sai ra sao, câu chuyện vẫn là lời nhắc nhở về những ranh giới mong manh giữa sự ngưỡng mộ, kỳ vọng tình cảm và những khoản chi tiêu khổng lồ trong thế giới livestream hiện nay. Chỉ một vài tin nhắn quan tâm hay những lời động viên tưởng như bình thường đôi khi cũng đủ khiến người trong cuộc đặt quá nhiều kỳ vọng, để rồi nhận lại sự thất vọng khi thực tế không giống như những gì họ từng tưởng tượng.