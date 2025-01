HOT: Đúng mùng 1 Tết, phu nhân hào môn Vbiz và chồng đại gia thông báo đã đón con đầu lòng!

Trưa ngày 29/1 (Mùng 1 Tết Ất Tỵ), diễn viên Diễm My 9X và chồng doanh nhân khoe bức ảnh gia đình 3 thành viên, lần đầu thông báo đã "mẹ tròn con vuông" chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Diễm My 9x từng tiết lộ thời gian dự sinh của cô là vào tầm cuối tháng 1/2025. Trong ảnh, có thể thấy gia đình nhỏ đang chụp ảnh bên trong nhà riêng, điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên đã sinh con trước đó một thời gian, hiện đã được về nhà để nghỉ ngơi.

Dù đang trong thời gian ở cữ, thế nhưng Diễm My vẫn lên đồ, diện áo dài để chụp ảnh kỷ niệm cột mốc mới cùng ông xã. Phu nhân hào môn chia sẻ: "Tết năm nay lạ lắm ạ! Mong năm mới sẽ thật dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta".

Về phía doanh nhân Vinh Nguyễn, anh nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt hướng về nhóc tỳ bé bỏng đang được ôm trọn trong vòng tay. Chồng đại gia của Diễm My cũng hào hứng chia sẻ khi được lên chức: "Chúc bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy phước lành - năm đầu tiên của chúng tôi với thiên thần nhỏ bé!". Hiện tại, Diễm My và chồng chỉ chia sẻ úp mở hình ảnh của con đầu lòng, chưa tiết lộ thêm thông tin của bé. Nhiều bạn bè, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc đầu năm và mừng lên chức mới đến với Diễm My và Vinh Nguyễn.

Diễm My 9X lần đầu thông báo đã sinh con đầu lòng ở tuổi 35

Nữ diễn viên đã "vượt cạn" thành công, đến khi được từ bệnh viện về nhà mới thông báo tin vui đến công chúng

Diễm My 9x được đại gia Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn hồi năm 2022. Trước khi về chung nhà, cả hai đã có hơn nửa thập kỷ gắn bó. Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Tuy nhiên, có giai đoạn cả hai phải yêu xa trong một khoảng thời gian khá dài. Thời điểm đó, khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Sau 4 tháng không liên lạc, cả hai cho nhau cơ hội và đây cũng là quyết định đúng đắn. Diễm My 9x cho biết: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Trước đó, Diễm My cũng giấu kín chuyện bầu bí, mãi cho đến những tháng cuối thai kỳ mới công bố tin vui

Vào năm 2023, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức lễ cưới. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Diễm My được khen nhan sắc mặn mà, xinh xắn trong thời gian mang thai

Chồng Diễm My luôn sát cánh, đồng hành cùng vợ trong hành trình chào đón con đầu lòng