HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thùy Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

Tối 12/11, concert Hạ Long - Đất Mỏ Anh Hùng đã sáng đèn tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sau thành công bùng nổ của Hạ Long Concert 2025 - Hào khí di sản, Bừng sáng tương lai, chương trình nghệ thuật lần này được đầu tư công phu và hoành tráng, thu hút đông đảo người dân tới tham dự.

Dàn line-up quy tụ nhiều gương mặt đình đám ở cả mảng âm nhạc chính luận và đại chúng như NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Đỗ Hoàng Hiệp, RHYDER, OPLUS…

Một trong số những tiết mục được mong chờ nhất là màn song ca giữa Đen và Hoàng Thuỳ Linh. Lần đầu tiên, Đen công khai “ra mắt” Hoàng Thuỳ Linh trước hàng nghìn, hàng chục nghìn người dân Hạ Long tại chính quê nhà của mình. Thú vị thay, cặp đôi lựa chọn ca khúc Vị Nhà gửi tặng tới khán giả.

Vị Nhà - Đen x Hoàng Thùy Linh

2 người mặc trang phục tone-sur-tone xanh lá, hoà giọng cực ăn ý trên nền nhạc chữa lành, bắt tai của Vị Nhà. Trong lúc rap, Đen đã chủ động đưa tay ra, nắm bàn tay Hoàng Thuỳ Linh và cùng dắt nhau bước đi trên sân khấu. 2 người trao ánh mắt “tình bể bình”, chemistry ngọt ngào khiến người xem không ngừng hú hét.

Vị Nhà - ca khúc gắn liền với sự bình dị, gần gũi, bày tỏ sự trân trọng đến tình cảm gia đình và sự sum vầy - nay lại được thể hiện bởi cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt, mang đến cảm xúc khó tả.

Cả 2 trao nhau ánh mắt tình tứ, nắm tay nhau bước đi trên sân khấu

Một số fan còn tinh ý nhận ra bộ trang phục xanh lá mà cả hai chọn mặc chính là màu chủ đạo của Vị Nhà, như một cách ẩn dụ cho sự đồng điệu và kết nối trong âm nhạc lẫn tâm hồn. Dù cả hai đều chưa từng xác nhận bất kỳ tin đồn nào liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng rõ ràng, mỗi lần họ cùng đứng chung khung hình, không khí lại “ấm lên” thấy rõ. Và ở Hạ Long đêm 12/11, ánh mắt, cái nắm tay và nụ cười của họ đủ để khiến cả quảng trường như tan chảy.

Đen và Hoàng Thuỳ Linh không ít lần tương tác như ôm nhau công khai, nắm tay nhau trên sân khấu… Sáng 15/8, cả MXH đều bùng nổ với hình ảnh Hoàng Thùy Linh - Đen lộ diện cùng con song sinh ở Tam Đảo - quê nhà của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp sao bên nhóc tỳ của mình chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chuyện tình cảm của họ.

Concert Quảng Ninh - Đất Mỏ Anh Hùng là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2025), qua đó tri ân sự đóng góp to lớn của ngành Than cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh hôm nay.