Phương Nga và Bình An là cặp đôi được nhiều người yêu mến và ủng hộ trong showbiz Việt. Sau nhiều năm hẹn hò, khán giả đang rất mong chờ ngày Phương Nga và Bình An về chung một nhà.



Mới đây, một người thân thiết của Bình An và Phương Nga đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi cầu hôn của nam diễn viên. Đáng chú ý, người này cho biết Phương Nga đã "say yes" trước hành động lãng mạn từ nửa kia. Như vậy, trong thời gian tới netizen sẽ được chứng kiến thêm 1 đám cưới đẹp của Vbiz.

Bình An cầu hôn Phương Nga và nhận được lời đồng ý từ nàng

Bình An và Phương Nga sẽ về chung một nhà!

Cặp đôi này luôn khiến dân tình phải ghen tị vì quá ngọt ngào

Nguồn: Instagram, Facebook

https://kenh14.vn/hot-binh-an-cau-hon-a-hau-phuong-nga-ngay-truoc-them-valentine-1-cap-doi-vbiz-da-chot-don-20220213203214977.chn