HOT: Bắt gặp Suzy và Kim Seon Ho quay phim ở Hồ Tây, nhan sắc ngoài đời mới là điều gây sốc

Trưa 30/11, Hà Nội mùa thu siêu đẹp trời, ấy thế là người dân kéo nhau ra đường ngắm nghía đường phố. Nhìn trời nhìn đất không ngờ nhìn luôn cả Suzy. Một bạn trẻ đã vô tình bắt gặp mỹ nhân sinh năm 1994 quay phim Portraits Of Delusion ở Hồ Tây. "Lời" hơn nữa là ngay sau Suzy chính là Kim Seon Ho.

Suzy và Kim Seon Ho bị bắt gặp đang chạy bộ ở Hồ Tây

Suzy ăn diện đơn giản với outfit thể thao thoải mái và năng động. Dù tiết trời mát mẻ nhưng nắng vàng khá gắt nên cô nàng đội thêm chiếc mũ đen. Dù thế, visual mặt mộc qua cam thường vẫn xinh đẹp điên đảo, nổi bần bật cả một góc phố phố. Kim Seon Ho thoáng qua một chút vẫn không thể giấu được nét điển trai chuẩn tài tử của mình.

Suzy khoe sắc vóc cực đỉnh khi quay phim ở khu vực hồ Tây, Hà Nội

Theo sau là mỹ nam Kim Seon Ho

Được biết, buổi chạy bộ này là một cảnh quay phim Portraits Of Delusion, xung quanh có đội ngũ nhân viên cũng bắt nhịp di chuyển cùng. Theo "chủ thớt" đăng tải đoạn video, bộ đôi diễn viên cùng ekip thực hiện ghi hình ở khu vực đường Trích Sài hướng về ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao (Hồ Tây, Hà Nội).

Chỉ sau ít phút, đoạn video dài khoảng 10 giây đã khiến MXH phát sốt. Người người nhà nhà truy tìm địa điểm check-in để tới đu idol. Một số ý kiến còn trêu rằng, giờ người dân phải cẩn thận chứ vừa ra đầu ngõ đã gặp luôn siêu sao nổi tiếng. Đa số bình luận khen ngợi nhan sắc không makeup của Suzy quá tuyệt vời, lặn ngụp trong showbiz hơn 15 năm vẫn trẻ trung, rạng rỡ kể cả khi vận động mạnh.

Hoá ra, đây là một cảnh phim trong dự án sắp tới Portraits Of Delusion

Dân tình khẳng định người chạy đằng sau là Kim Seon Ho

Một số bình luận của netizen: - Đẹp hơn trên phim luôn là sao? - Cổ chạy bộ mồ hôi nhễ nhại đã đẹp rồi, thì son phấn lồng lộn không biết đẹp nhường nào. - Suzy là hung thần của cam thường rồi. - Hồ Tây à các bác, em chạy ra hóng luôn chứ sốt ruột quá. - Nhan sắc này còn đẹp hơn cả mùa thu Hà Nội.

Trước đó vào tối 27/11, cộng đồng mạng có một phen dậy sóng trước thông tin Suzy đã có mặt ở mảnh đất hình chữ S. Được biết, Suzy có kế hoạch triển khai công tác ghi hình cho dự án truyền hình sắp tới mang tên Portraits Of Delusion. Bức hình được stylist của Suzy chụp lại một góc đường phố Việt Nam, đông đúc người đi xe máy tham gia giao thông. Không lẫn vào đâu được, dân tình khẳng định 99% cô nàng đang ở Hà Nội cùng đội ngũ ekip để chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên.

Bức ảnh check-in Hà Nội do stylist của Suzy đăng tải

Portraits Of Delusion là bộ phim thuộc thể loại bí ẩn - kinh dị - kỳ ảo, với sự tham gia của Suzy và Kim Seon Ho trong vai chính. Kịch bản được chuyển thể từ webtoon cùng tên, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh đầy hồi hộp và ly kỳ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật trung tâm: Yoon Yi Ho và Song Jeong Hwa.

Tạo hình của Suzy trong phim

Yoon Yi Ho là một họa sĩ tài năng, được thuê để vẽ chân dung của Song Jeong Hwa – một phụ nữ bí ẩn chưa từng xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ. Cô luôn bị bao quanh bởi vô số tin đồn và bí ẩn. Khi Yoon Yi Ho dần hé mở những câu chuyện ẩn giấu về Song Jeong Hwa, những tình tiết ly kỳ bắt đầu được mở ra, dẫn khán giả vào một mê cung cảm xúc đầy kịch tính.

Song Jeong Hwa, nữ ma cà rồng quyền lực và thần bí, là chủ nhân của khách sạn Nammoon – nơi ẩn chứa vô vàn bí ẩn khó đoán. Sắc đẹp mê hoặc cùng khí chất đặc biệt của cô khiến Yoon Yi Ho bị cuốn hút không thể cưỡng lại. Dù mắc kẹt trong khách sạn kỳ lạ, nơi nỗi sợ hãi và sự hoang mang luôn bao trùm, anh vẫn liên tục bị sức hút khó tả của Song Jeong Hwa kéo vào những trải nghiệm nghệ thuật và cảm xúc đầy mãnh liệt.