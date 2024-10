HOT: 1 chi nhánh Haidilao bất ngờ dính phốt "đối xử không xứng đáng" với khách hàng đi concert Chông Gai

Vừa qua, bên cạnh độ hot của các concert diễn ra tại TP.HCM trong tối 19/10, đặc biệt là 2 concert của chương trình Anh Trai Say Hi và chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì sự góp mặt của thương hiệu lẩu Haidilao với những dịch vụ hỗ trợ vô cùng tốt cho khách hàng đi tham dự concert cũng là một điểm nhấn mà nhiều người quan tâm. Từ việc tổ chức xe đưa đón khách về nhà hàng sau concert cho đến việc sắp xếp, mở nhạc, phục vụ khách hàng là fan của các chương trình đều nhận được nhiều lời khen.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội Threads lại bất ngờ xuất hiện một bài đăng bóc phốt một chi nhánh của thương hiệu này về việc "đối xử không xứng đáng" với khách hàng.

Bài đăng của vị khách hàng (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, chủ nhân bài đăng cho biết mình và các fan đi dự concert của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đặt bàn từ trước tại chi nhánh Haidilao V.H Mall và có thoả thuận với đại diện nhà hàng về việc sẽ phát nhạc xen kẽ của 2 chương trình Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (vì tại đây có fan của cả 2 chương trình). Tuy nhiên, khi tới nhà hàng thì các fan của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã rất bất mãn khi thứ tự xen kẽ là 3 bài của "Say Hi" và 1 bài của "Chông Gai", sau khi góp ý thì cũng chỉ đổi thành 2-1, và thậm chí những bài nhạc yêu thích của các "Gai Con" vẫn bị tắt ngang chừng.

Chủ nhân bài đăng cho biết, nhân viên dẫn đường hay đồ ăn đều khiến họ rất hài lòng, tuy chỉ riêng vấn đề bật nhạc này lại khiến họ rất khó chịu. Cùng với chủ nhân bài đăng này, có một số vị khách khác đã bình luận bên dưới và cho biết bản thân cũng có mặt tại đó và đều rất khó chịu trước cách làm của chi nhánh Haidilao này.

Ý kiến của một số khách hàng có mặt tại chi nhánh Haidilao V.H Mall tối qua (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi bài viết được đăng tải và khiến nhiều cư dân mạng cũng bức xúc, nhiều ý kiến gửi lời tới chủ nhân bài đăng rằng hãy trực tiếp phản ánh đến Haidilao về vấn đề này. Và chủ nhân bài đăng trên cho biết nhất định sẽ gửi mail làm rõ về vấn đề này.

Bên cạnh những bức xúc về cách làm việc của chi nhánh Haidilao trong bài đăng trên, một số vị khách hàng cho biết tại các chi nhánh khác của Haidilao đều phục vụ rất tốt cho các khách hàng dự concert về trong tối qua, cũng không hề xảy ra tình huống tương tự.

Các chi nhánh Haidilao khác vẫn nhận nhiều lời khen (Ảnh chụp màn hình)

Xe đưa đón khách hàng dự concert về dùng bữa của 1 chi nhánh Haidilao tối qua

Liên hệ với đại diện Haidilao về vấn đề này, hiện tại phía thương hiệu vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có những diễn biến mới.