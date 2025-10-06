Hợp tác 'Lục giác Kim cương': Tàu chiến đầu tiên Trung Quốc đóng riêng cho Campuchia vượt qua thử nghiệm

Tờ Cambodianess đưa tin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết một trong những khinh hạm do Trung Quốc đóng cho Campuchia đã hoàn thành và vượt qua thử nghiệm kỹ thuật, đồng thời nói thêm rằng chiếc thứ hai hiện đang được đóng.

Ông Tea Banh - hiện là thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Campuchia - đã đi thị sát xưởng đóng tàu hôm 20/9 trong chuyến thăm Trung Quốc, ông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3/10.

"Khinh hạm đầu tiên là một dự án viện trợ quân sự từ Trung Quốc cho Campuchia, đã được lắp ráp hoàn chỉnh và vượt qua các thử nghiệm kỹ thuật thành công", ông Banh nói.

Chiếc thứ hai, cũng là một khinh hạm, đã hoàn thành 50%, ông Banh cho biết thêm.

Theo Cambodianess, việc Trung Quốc viện trợ hai tàu chiến này đã được quân đội Campuchia hoan nghênh, vì lực lượng này vốn chỉ hoạt động với các tàu nhỏ.

Việc chuyển giao hai khinh hạm - lần đầu tiên Trung Quốc cung cấp viện trợ như vậy, và theo yêu cầu của Campuchia - dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay hoặc muộn hơn, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết khi công bố tin tức về việc viện trợ này.

Mặc dù ông Banh không đề cập đến loại tàu chiến trong bài đăng của mình, nhưng trước đó Bộ Quốc phòng Campuchia từng thông báo rằng các tàu chiến sẽ là Type 056C và được đóng riêng cho Campuchia.

Tàu Type 056C có lượng giãn nước 1.300 tấn và được trang bị pháo hạm bắn nhanh cỡ nòng 76 mm, hai pháo hạm 30 mm, hai ống phóng tên lửa chống hạm YJ-83 hai nòng, hai ống phóng ngư lôi ba nòng cỡ nòng 324 mm và một hệ thống tên lửa phòng không HQ-10A tám nòng.

Tàu này cũng có sàn đáp trực thăng cho phép một trực thăng cỡ Z-9 có thể cập bến. Campuchia đang vận hành một số máy bay Z-9.

Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Tea Banh xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và các sĩ quan quân đội cấp cao khác của Campuchia và Trung Quốc. Ảnh: Facebook/General Tea Banh

Cambodianess đưa tin, tàu Type 056 được đưa vào biên chế Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2013. Nó phù hợp cho các hoạt động tuần tra và giám sát hàng hải, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và tìm kiếm cứu nạn. Type 056A còn có khả năng chống ngầm.

Quân sự là một trong những trọng tâm khi Campuchia và Trung Quốc tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực theo khuôn khổ hợp tác "Lục giác Kim cương".

Vào tháng 4/2025, Campuchia đã khánh thành Căn cứ Hải quân Ream mới được xây dựng, với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Việc mở rộng căn cứ này đã dấy lên lo ngại từ phía Mỹ và một số quốc gia khác về sự hiện diện quân sự tiềm tàng của Trung Quốc tại Campuchia.

Căn cứ Hải quân Ream được mở rộng từ năm 2022, hiện bao gồm một cầu tàu để tiếp đón các tàu chiến lớn, một cơ sở huấn luyện và một trung tâm hậu cần. Việc cung cấp cho hải quân Campuchia hai khinh hạm lần này cũng nằm trong khuôn khổ hỗ trợ của Trung Quốc.