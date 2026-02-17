Họp mặt gia đình, chị họ mỉa mai tôi "ế chồng", tôi cười nhạt cho chồng chị ta mất 5 tỷ trong vòng 1 nốt nhạc

Chiếc nhẫn đính hôn kim cương đắt tiền… bị tôi ném thẳng vào bát súp ngay trước mặt toàn bộ họ hàng.

Người khơi mào tất cả chính là cô chị họ mới đính hôn, đang tận hưởng thời kỳ đắc ý nhất đời.

Cô ta dùng một ly champagne tạt lên người tôi, coi đó là cách chế giễu việc tôi "gần 30 vẫn chưa lấy chồng".

Còn tôi, dùng chính chiếc nhẫn kia làm cái giá… khiến sự nghiệp của người đàn ông vừa ký hợp đồng 5 tỷ - chồng sắp cưới của cô ta chấm dứt ngay trong đêm.

Trong mắt họ, đó chỉ là một màn cãi vã mất kiểm soát giữa họ hàng. Nhưng họ không biết… thứ tôi khởi động là một cuộc "đánh chặn" mang tính thương trường. Bởi có những thứ danh dự còn đắt hơn vàng, còn cứng hơn kim cương.

Bữa tiệc khoe chiến tích… và màn công kích quen thuộc

Tối thứ Bảy, tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, đại gia đình tôi tụ họp để chúc mừng anh họ Tuấn Minh.

Anh vừa ký được hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng, trở thành niềm tự hào mới của dòng họ.

Bên cạnh anh là vị hôn thê – Ngọc Anh mặc váy dạ hội màu champagne, tay đeo chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh đến chói mắt.

"Minh đúng là làm rạng danh họ mình rồi!" bác cả nâng ly cười lớn.

"Tương lai cả nhà trông vào cháu đấy!".

Tuấn Minh miệng khiêm tốn, nhưng ánh mắt đầy tự mãn. Ánh nhìn anh lướt qua mọi người rồi dừng lại ở tôi mang theo chút cảm giác bề trên khó giấu.

Tôi tên Minh Châu, 29 tuổi, chưa kết hôn, làm pháp chế cho một công ty nước ngoài. Thu nhập ổn, công việc ổn, nhưng trong mắt gia đình, một người phụ nữ không thể mang về "quan hệ" hay "liên hôn" thì thành công đến đâu cũng chỉ là… dân làm công ăn lương.

"Châu cũng lớn tuổi rồi, nên tính chuyện chồng con đi", dì tôi đột ngột quay sang nói.

"Con gái mà, giỏi mấy cũng không bằng lấy được chồng tốt".

Tôi mỉm cười gượng, cúi đầu gắp thức ăn, coi như không nghe.

Ngọc Anh lúc này nhẹ nhàng chen vào, giọng ngọt như mật nhưng sắc như dao:

"Chị Châu làm nghề luật suốt ngày giấy tờ khô khan lắm nhỉ? Phụ nữ nên sống nhẹ nhàng như em thôi, đi spa, mua sắm, chờ ngày cưới là đủ".

Cô ta nâng ly champagne hướng về phía tôi, ánh mắt lộ rõ sự khoe khoang.

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh nói: "Mỗi người có lựa chọn riêng. Tôi thích công việc của mình".

Sự bình thản của tôi rõ ràng khiến cô ta khó chịu.

Ly champagne làm nhục… và màn phản công không ai ngờ

Không khí đang gượng gạo thì Ngọc Anh bất ngờ đứng dậy, cầm ly champagne gần đầy, uyển chuyển bước về phía tôi.

"Chị Châu, em kính chị một ly, chúc chị sớm tìm được ý trung nhân, đừng vất vả một mình mãi"

Tôi nâng ly trà đáp lễ nhưng ngay khoảnh khắc tôi giơ ly lên cổ tay cô ta nghiêng xuống. Dòng champagne lạnh buốt trút thẳng từ đầu xuống người tôi.

Chất rượu bọt mịn chảy dọc tóc, thấm ướt chiếc áo lụa, dính chặt vào da. Cả căn phòng rơi vào im lặng… rồi tiếng cười rúc rích bắt đầu vang lên.

Không một ai lên tiếng bênh vực tôi.

Tuấn Minh kéo nhẹ tay vị hôn thê, nói lấy lệ: "Em sao bất cẩn vậy…".

Nhưng nụ cười trong mắt anh còn rõ hơn bất cứ ai.

Ngọc Anh che miệng giả vờ xin lỗi: "Em lỡ tay thôi, chị đừng giận nhé".

Đôi mắt cô ta lấp lánh vẻ đắc thắng.

Tất cả đều chờ tôi nổi giận, khóc lóc, hoặc lật bàn ăn. Nhưng tôi không.

Tôi chỉ chậm rãi lau giọt rượu trên má… rồi đứng dậy.

Tôi cầm chai rượu ngoại đắt tiền trên bàn, bước về phía cô ta. Mọi người nín thở chờ màn trả đũa.

Nhưng tôi không hắt rượu. Tôi đưa chai rượu cho Tuấn Minh, bình tĩnh hỏi: "Công ty anh tên gì?".

Anh ngơ ngác.

"Tập đoàn anh hợp tác là ai nữa?".

Theo phản xạ, anh trả lời ngay. Tôi khẽ gật đầu, lặp lại tên đối tác như để xác nhận.

Cú ném chiếc nhẫn… và dấu chấm hết cho một "tương lai rực rỡ"

Ngay sau đó, tôi quay người, cầm chiếc nhẫn đính hôn Ngọc Anh vừa đặt trên bàn.

Trong tiếng hét thất thanh của cô ta, tôi ném thẳng chiếc nhẫn vào bát súp.

"Bõm", chiếc nhẫn biến mất trong lớp nước súp vàng đặc.

"Nhẫn của tôi!!!", Ngọc Anh gào lên.

Còn tôi chỉ nhẹ nhàng cầm túi xách, bước ra cửa.

Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn Tuấn Minh gương mặt anh méo mó vì sốc.

"Tận hưởng bữa tiệc mừng công của anh đi".

Nói xong, tôi đóng cửa lại để lại phía sau… một căn phòng hỗn loạn và một tương lai vừa bị phá hủy trong im lặng.

Đừng cho phép ai bắt nạt bạn ngoài chính bạn!