Họp lớp hết 26 triệu đồng, bạn học giàu nói 25 người chia đều để thanh toán, cả lớp phẫn nộ

Bài chia sẻ của một tác giả về buổi họp lớp được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Quãng thời gian đi học luôn là ký ức trong trẻo và đáng quý nhất. Khi ấy không có nhiều áp lực, bạn bè vô tư, hồn nhiên, là giai đoạn đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người lại rẽ sang một hướng, bận rộn với công việc, nên cơ hội gặp nhau không có nhiều. Đến những ngày lễ, lớp trưởng hoặc người đứng ra tổ chức thường bắt đầu đề xuất các bạn cũ họp lớp.

Tiểu Lý đã quay về quê làm việc sau khi tốt nghiệp. Cuối năm, anh nhận được lời mời họp lớp từ Tiểu Trương, bạn cùng lớp đại học. Đã lâu không gặp bạn bè, Tiểu Lý cũng háo hức muốn ôn lại chuyện xưa nên đồng ý tham gia.

Ảnh minh hoạ.

Buổi họp lớp có tổng cộng 25 người. Nhiều người trong số đó đã trở thành quản lý hoặc kinh doanh rất thuận lợi. Chỉ có khoảng 5 người, bao gồm Tiểu Lý, vẫn còn chật vật với cuộc sống, thu nhập không cao.

Tiểu Trương - người đứng ra tổ chức, sau khi tốt nghiệp đã tiếp quản doanh nghiệp gia đình, làm quản lý, tài chính vô cùng dư dả. Khi nghe thông tin về thu nhập của từng người, Tiểu Lý đã cảm thấy hơi chạnh lòng.

Sau buổi họp lớp, đến lúc thanh toán, cảm xúc ấy chuyển thành khó chịu. Tổng chi phí cho buổi gặp là 7.000 tệ (khoảng 26 triệu đồng), Tiểu Trương đề nghị tất cả cùng chia đều. Điều này khiến cả nhóm lập tức bất mãn.

Không ít người cho rằng, với điều kiện của Tiểu Trương thì việc đứng ra chi hoặc ít nhất hỗ trợ phần lớn chi phí là điều dễ hiểu, đặc biệt khi chính anh là người chủ động mời họp lớp. Nếu biết phải chia đều ngay từ đầu, nhiều người đã không tham gia.

Ảnh minh hoạ.

Tình cảm bạn bè thời sinh viên vốn là điều vô giá. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp cho rằng, người đứng ra tổ chức từng là lớp trưởng thời đại học, lẽ ra nên thông báo rõ ràng kế hoạch, bao gồm cả cách chia chi phí, để tránh xảy ra tranh cãi sau này.

“Bạn cùng lớp” từng là một mối quan hệ thuần khiết và đẹp đẽ. Ở đó không tính toán, không vụ lợi, chỉ có tình bạn và những ký ức trong sáng. Vì vậy, một buổi họp lớp mà phải so đo từng đồng, thậm chí cạnh tranh, so sánh hơn thua… thì thật sự mất đi ý nghĩa ban đầu.

Ảnh minh hoạ.

Tình bạn thời đi học vốn gắn với những ký ức trong sáng và ít tính toán. Tuy nhiên, nhiều buổi họp lớp đôi khi phát sinh hiểu nhầm liên quan đến tài chính, kỳ vọng hoặc cách tổ chức.

Nếu các bên không trao đổi rõ ràng từ đầu, việc chia sẻ chi phí có thể trở thành nguyên nhân gây tranh cãi, làm giảm đi sự thoải mái của cuộc gặp gỡ. Vì vậy, điều quan trọng là minh bạch ngay từ khâu lên kế hoạch để mọi người có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện và vui vẻ, thay vì vô tình đặt áp lực cho bất kỳ ai.