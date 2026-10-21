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Họp khẩn xử lý vụ 2 giáo viên tát học sinh mầm non ở Thanh Hoá

ĐÌNH ANH
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Nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Hậu Lộc (Thanh Hoá) và Trường Mầm non Hậu Lộc tổ chức họp khẩn xử lý vụ 2 giáo viên tát học sinh mần non.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trịnh Cao Sơn - Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc ( Thanh Hoá ) xác nhận đã nắm được thông tin trên mạng xã hội phản ánh 2 giáo viên công tác tại Phân hiệu Lộc Tân (Trường Mầm non Hậu Lộc) tát và mắng học sinh trong giờ học.

Theo Chủ tịch UBND Hậu Lộc, hôm nay, chính quyền tổ chức cuộc họp khẩn với Ban giám hiệu Trường Mầm non Hậu Lộc để xác minh và đưa ra hình thức kỷ luật cũng như trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Họp khẩn xử lý vụ giáo viên tát học sinh Mầm non ở Thanh Hóa gây xôn xao - Ảnh 1.

Phân hiệu Lộc Tân của Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hoá) - nơi xảy ra sự việc

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip phản ánh vụ việc có hai giáo viên công tác tại phân hiệu Lộc Tân, Trường mầm non Hậu Lộc - có hành vi tát học sinh trong giờ học.

Đoạn clip này nhanh chóng lan truyền khiến dư luận và phụ huynh học sinh bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 20/10. Trong giờ học mỹ thuật tại lớp C5, hai giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.B. và N.T.T.L. có hành vi tát vào mặt, rồi to tiếng với một học sinh 3 tuổi.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa dẫn lời cô giáo Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc thông tin, đây là bài học sâu sắc đối với nhà trường trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. “Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nghiêm khắc chấn chỉnh, không để xảy ra hiện tượng này trong thời gian tới”.

Trường Mầm non Hậu Lộc đang phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tags

Trường Mầm non

giáo viên

tát học sinh

chủ tịch UBND

phụ huynh học sinh

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