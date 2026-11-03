Hợp đồng sắp hết hạn, HLV Kim Sang-sik có thể không dẫn dắt tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027?

Hợp đồng của HLV Kim Sang-sik với LĐBĐ Việt Nam sắp hết hạn.

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và LĐBĐ Việt Nam có thời hạn đến tháng 2/2027. Dự tính ban đầu là sau khi Asian Cup 2027 kết thúc, 2 bên sẽ đàm phán để quyết định xem có gia hạn hợp đồng và thay đổi những điều khoản trong tương lai hay không.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ LĐBĐ châu Á, Asian Cup 2027 đã lùi ngày khai mạc từ tháng 1/2027 đến tháng 12/2027. Như vậy, nếu không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup.

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và LĐBĐ Việt Nam sắp hết hạn

Theo quy định của FIFA, thời điểm hiện tại HLV Kim Sang-sik được tự do đàm phán để tìm kiếm bến đỗ mới. Nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam và nhiều khả năng sẽ chờ đợi để thương thảo với LĐBĐ Việt Nam.

Đến với bóng đá Việt Nam từ năm 2024 để thay thế HLV Troussier, HLV Kim Sang-sik đã liên tục đưa ĐTQG và đội U23 Việt Nam đến những thành công rực rỡ.

Ở cấp ĐTQG, HLV Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup và giành vé tham dự Asian Cup 2027. Ở cấp U23, ông Kim đưa U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026.

Một trong những vấn đề được đưa ra bàn luận hiện tại là kế hoạch của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 (dự kiến vòng loại thứ hai khu vực châu Á khởi tranh tháng 9/2027). Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik, việc thương thảo sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Còn nếu không, mọi chuyện có thể thay đổi.