Cộng hòa Séc đã bán 1.200 khẩu súng tiểu liên CZ Scorpion cho cảnh sát Brazil.

Cảnh sát thuộc Khu vực Brasília đã đặt mua 1.200 khẩu súng tiểu liên CZ Scorpion EVO 3 A1 cỡ nòng 9×19mm từ công ty Česká zbrojovka của Cộng hòa Séc. Điều này được báo cáo bởi ấn phẩm Armádní noviny của Séc.

Hợp đồng tương ứng trị giá 1.234.800 USD (khoảng 1.029 USD mỗi khẩu), đã được Cảnh sát Khu vực Brasília ký kết vào đầu tháng 11 với thời hạn hoàn thành là 12 tháng.

Các khẩu súng tiểu liên mới sẽ được phân bổ cho tất cả những tiểu đoàn cảnh sát trực thuộc thành phố Brasília và sẽ được đưa vào trang bị tiêu chuẩn của xe tuần tra. Đây là lần mua sắm vũ khí cá nhân hiện đại lần đầu tiên từ Séc của sở cảnh sát này trong hơn 25 năm.

Súng tiểu liên CZ Scorpion EVO 3 do Cộng hòa Séc sản xuất.

Phiên bản tiểu liên CZ Scorpion EVO 3 A1 Micro được phân biệt bởi kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, khả năng lắp đặt kính ngắm hoặc đèn pin, và cũng được trang bị cơ chế an toàn chống cướp cò khi bị rơi.

Ngoài Brazil, Công ty Česká zbrojovka đang phát triển hợp tác với Chile, nơi đơn vị cảnh sát Carabinieri đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm khoảng 300 khẩu CZ Scorpion EVO 3 A1 vào ngày 1/10. Tổng cộng cảnh sát Brazil dự định mua tới 6.300 khẩu súng tiểu liên này trong những năm tới để thay thế cho khẩu UZI thế hệ cũ của Israel.

CZ Scorpion EVO 3 A1 Micro được đánh giá cao bởi độ chính xác, tin cậy khi sử dụng, khả năng tích hợp nhiều phụ kiện hỗ trợ cũng như hình dáng hiện đại, nhận được sự ưa thích từ phía người sử dụng.