HONOR Watch 6 chính thức trình làng với pin 35 ngày, "sạc 1 lần dùng xuyên tháng": Giá 7 triệu, có trợ lý AI

HONOR cũng giới thiệu thêm CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic - mẫu đồng hồ thông minh kết hợp các tính năng theo dõi thể thao, sức khỏe và hỗ trợ hoạt động ngoài trời.

Thương hiệu HONOR vừa chính thức mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh bằng việc trình làng hai mẫu đồng hồ HONOR Watch 6, HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic cùng pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W.

Đồng hồ thể thao HONOR Watch 6 với thời lượng pin 35 ngày

Bên cạnh mẫu điện thoại HONOR 600S vừa ra mắt, HONOR đã giới thiệu HONOR Watch 6 - mẫu đồng hồ thông minh hướng tới nhu cầu luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Thiết bị sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ bảng đồng hồ xe đua, sử dụng thân hợp kim nhôm tái chế với trọng lượng chỉ từ 41g. Mẫu smartwatch này hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao, bao gồm các chế độ chuyên biệt dành cho chạy địa hình, cầu lông và bóng đá.

Về khả năng theo dõi sức khỏe, HONOR Watch 6 được trang bị các tính năng đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng và chất lượng giấc ngủ.

Tính năng Quick Health Scan hỗ trợ tổng hợp nhanh các chỉ số, trong khi báo cáo hàng ngày giúp người dùng theo dõi tình trạng cơ thể theo thời gian. Hệ thống HONOR IntelliSense được tích hợp nhằm cải thiện khả năng thu nhận tín hiệu phục vụ đo nhịp tim, lưu lượng máu, đồng thời hỗ trợ theo dõi xu hướng huyết áp trong nền.

Nhờ hệ thống AccuTrack GPS băng tần kép kết hợp AI Running Coach, thiết bị có thể ghi lại quãng đường, độ cao và đưa ra cảnh báo khi người dùng đi lệch lộ trình. Ngoài ra, các chế độ cầu lông và bóng đá cung cấp thêm những dữ liệu chuyên sâu như tốc độ đập cầu hay bản đồ nhiệt khi thi đấu.

HONOR Watch 6 được trang bị viên pin dung lượng 980mAh, cho thời lượng sử dụng lên tới 35 ngày. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69, hỗ trợ thao tác màn hình ngay cả khi tay ướt. Màn hình của đồng hồ đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, đi kèm các tiện ích như Video Watch Face, kết nối đồng thời hai smartphone và điều khiển bằng cử chỉ xoay cổ tay.

Đáng chú ý, tính năng AI Recorder hỗ trợ ghi âm, tạo ghi chú và tóm tắt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo. Tích hợp công nghệ NFC cho phép người dùng thay thế thẻ thang máy, thẻ căn hộ hoặc thẻ gửi xe bằng thao tác chạm đồng hồ.

HONOR Watch 6 ra mắt với hai tùy chọn màu Nâu hổ phách và Đen bóng đêm, có giá khởi điểm từ 6.990.000 đồng.

Đồng hồ HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic: Thiết kế vỏ tháo rời linh hoạt

HONOR cũng mở rộng hệ sinh thái thiết bị với HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic - mẫu đồng hồ thông minh kết hợp các tính năng theo dõi thể thao, sức khỏe và hỗ trợ hoạt động ngoài trời.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 1,32 inch với độ phân giải 466 × 466 pixel, mật độ điểm ảnh 352 PPI, viền màn hình mỏng 1mm và tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 89%. Tính năng Always-On Display (AOD) cùng khả năng tự động sáng màn hình khi nâng cổ tay giúp người dùng thuận tiện kiểm tra thời gian và thông tin.

Thân đồng hồ được chế tác từ thép không gỉ với độ dày 10,2mm, trang bị núm xoay hỗ trợ điều khiển giao diện. Thiết kế phần thân có khả năng tháo rời, cho phép dễ dàng thay đổi dây đeo để chuyển đổi phong cách giữa luyện tập thể thao và sinh hoạt hàng ngày.

Đối với các hoạt động ngoài trời, Watch 2 Epic được tích hợp khí áp kế, la bàn và GPS độc lập, hỗ trợ theo dõi sự thay đổi áp suất không khí, xác định phương hướng và ghi lại lộ trình mà không phụ thuộc hoàn toàn vào smartphone.

Về tính năng tập luyện và kết nối, HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic hỗ trợ hơn 120 chế độ luyện tập (chạy bộ, đạp xe, bơi lội...), đạt khả năng kháng nước 5ATM cùng chuẩn chống bụi, kháng nước IP68. Thiết bị tích hợp các tính năng đo nhịp tim, SpO2, mức độ căng thẳng trong ngày và hỗ trợ thực hiện, nhận cuộc gọi thông qua kết nối Bluetooth.

Mẫu đồng hồ HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có hai lựa chọn màu Trắng và Đen với mức giá 3.990.000 đồng.

Pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W tích hợp màn hình và cáp sạc

Song song với các thiết bị đeo, HONOR ra mắt pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W Built-In Cable Power Bank có dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 22,5W.

Sản phẩm được thiết kế sẵn cáp USB-C đảm nhận đồng thời hai chức năng: sạc pin và làm quai xách, giúp giảm thiểu việc phải mang theo dây sạc rời. Pin dự phòng còn được trang bị thêm cổng USB-C và USB-A, cho phép sạc đồng thời tối đa ba thiết bị và tương thích với nhiều chuẩn sạc khác nhau.

Màn hình tích hợp trên thiết bị giúp hiển thị phần trăm pin còn lại và trạng thái sạc nhanh theo thời gian thực. Với kiểu dáng nhỏ gọn, sản phẩm thuận tiện cho việc di chuyển và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về hành lý xách tay khi đi máy bay.

Pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W Built-In Cable Power Bank được niêm yết ở mức giá 1.090.000 đồng.

Các sản phẩm được mở bán chính thức thông qua các nền tảng thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada và TikTok Shop.