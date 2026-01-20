Ngày 19/1, Honor chính thức trình làng mẫu smartphone Honor Magic 8 Pro Air. Thiết bị gây chú ý ngay từ thời điểm ra mắt nhờ thiết kế siêu mỏng, với độ dày thân máy chỉ 6,1 mm. Dù mỏng hơn đáng kể so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay, Honor cho biết mẫu máy này vẫn giữ được đầy đủ các thông số phần cứng quan trọng, thay vì phải đánh đổi như một số thiết bị siêu mỏng khác trên thị trường.

Thiết kế của Honor Magic 8 Pro Air được xây dựng theo dạng compound design, với bốn góc bo tròn trong khi cả mặt trước và mặt sau đều phẳng. Khung viền của máy sử dụng nhôm hàng không có độ bền chịu lực lên tới 530 MPa, cao hơn so với mức 400 MPa của khung titan được sử dụng trên iPhone Air. Theo Honor, lựa chọn vật liệu này giúp thiết bị có khả năng chống chịu áp lực bên ngoài tốt hơn dù sở hữu thân máy mỏng.

Cụm camera sau của Honor Magic 8 Pro Air được thiết kế theo dạng kết hợp giữa hình tròn và hình viên thuốc, bên trong là ba ống kính được sắp xếp theo phương ngang. Cụm camera này kéo dài từ cạnh trái sang cạnh phải của mặt lưng, tạo điểm nhấn rõ rệt về mặt thị giác, đồng thời khác biệt với xu hướng camera đơn trên một số thiết bị siêu mỏng khác.

Về thông số, camera chính của máy có độ phân giải 50 MP, kích thước cảm biến 1/1,3 inch cùng khẩu độ f/1.6. Bên cạnh đó là một camera góc siêu rộng 50 MP và một camera telephoto 64 MP với kích thước cảm biến 1/2 inch, khẩu độ f/2.6, hỗ trợ zoom quang học 3,2x và zoom số lên tới 100x. Ở mặt trước, Honor trang bị cho Magic 8 Pro Air camera selfie độ phân giải 50 MP.

Màn hình của Honor Magic 8 Pro Air có kích thước 6,31 inch, sử dụng tấm nền LTPO phẳng hoàn toàn với tần số quét 120 Hz. Màn hình này hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 4.320 Hz và độ sáng tối đa lên tới 6.000 nit. Ngoài ra, máy còn được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình, hướng tới trải nghiệm sinh trắc học cao cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Honor Magic 8 Pro Air nằm ở dung lượng pin. Dù có thân máy rất mỏng, thiết bị vẫn được trang bị pin 5.500 mAh, con số được xem là lớn trong phân khúc. Theo công bố từ Honor, máy có thể đạt hơn 17 giờ xem video liên tục, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 80 W và sạc không dây 50 W.

Về hiệu năng, Honor Magic 8 Pro Air sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 đến từ MediaTek, kết hợp với hệ điều hành MagicOS 10 cài sẵn, đi kèm nhiều tính năng AI mới. Sản phẩm sẽ được bán ra với các tùy chọn màu sắc gồm cam, tím, trắng và đen. Giá bán chính thức hiện vẫn chưa được Honor công bố và dự kiến sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, iPhone Air đang được sale "sập sàn" chỉ còn từ 23 - 25 triệu đồng, giảm 30% giá trị sau 4 tháng ra mắt. Đây là cơ hội cho người dùng Việt được sở hữu một trong những mẫu iPhone đặc biệt nhất của Apple.