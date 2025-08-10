Honor ra mắt điện thoại chỉ hơn 2 triệu: Pin khủng 6.000mAh, liệu có làm nên chuyện?

Ngày 8/8, Honor đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh Play 10C tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm này được trang bị màn hình LCD 6,61 inch với độ phân giải 720 x 1.604 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.010 nit. Máy sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 và chạy hệ điều hành Android 15 cùng giao diện MagicOS 9.0.

Honor Play 10C được trang bị camera sau 13 MP với khẩu độ f/1.8 và camera trước 5 MP f/2.2. Máy sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây với công suất 15W. Đặc biệt, sản phẩm đạt chuẩn chống bụi và nước IP64, mang lại sự an tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Honor cung cấp ba phiên bản cấu hình và giá bán cho Play 10C như sau: bản 4GB/128GB có giá 649 tệ (khoảng 2.3 triệu đồng), bản 6GB/128GB giá 699 tệ (khoảng 2.55 triệu đồng), và bản 8GB/256GB giá 899 tệ (khoảng 3.29 triệu đồng). Điện thoại có sẵn ba màu sắc là xanh, trắng và đen, kích thước 163,95 x 75,6 x 8,39 mm, và trọng lượng 197g.

Hiện tại, Honor Play 10C đã được mở bán tại Trung Quốc thông qua cửa hàng trực tuyến của hãng, và dự kiến giao hàng từ ngày 12/8. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm sẽ được phân phối ra thị trường quốc tế.