HONOR 600S ra mắt ở Việt Nam: Giá chỉ 10 triệu, pin 8.100mAh “dùng 6 năm mới hỏng”, chịu lực rơi từ độ cao 2,5m

HONOR 600S hướng tới người dùng yêu cầu độ bền cao, chống nước và sử dụng trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy trang bị vi xử lý Snapdragon® 4 Gen 4, đi kèm 8GB RAM.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới HONOR 600S với điểm nhấn về độ bền cao, dung lượng pin lớn 8.100mAh cùng trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) được tối ưu hóa qua nút bấm vật lý chuyên biệt.

Sản phẩm hướng tới việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một thiết bị di động hoạt động bền bỉ, hiệu năng ổn định và tích hợp nhiều tiện ích thông minh.

Độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao cùng khả năng kháng nước IP69K

Rơi điện thoại, vô tình làm đổ nước hay phải sử dụng thiết bị khi trời mưa là những tình huống khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng smartphone hàng ngày.

HONOR 600S sở hữu cấu trúc chống va đập độc quyền nhằm hạn chế rủi ro hỏng hóc trong các tình huống nói trên. Thiết bị đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chịu lực, thông qua bài thử nghiệm thả rơi từ độ cao lên đến 2,5 mét.

Bên cạnh đó, máy được trang bị đồng thời ba chuẩn kháng nước và bụi gồm IP68, IP69 và IP69K. Mức bảo vệ này giúp thiết bị hoạt động ổn định khi bị ngâm nước hoặc chịu tác động từ các tia nước áp lực cao.

HONOR cũng tích hợp thuật toán Wet-hand Touch, hỗ trợ màn hình nhận diện chính xác thao tác cảm ứng ngay cả khi bề mặt bị bám nước hoặc tay người dùng đang ướt.

Viên pin 8.100mAh cho tuổi thọ tới 6 năm

Về năng lượng, HONOR 600S sử dụng viên pin dung lượng 8.100mAh với độ bền linh kiện được cam kết lên tới 6 năm. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể đáp ứng hơn 21 giờ xem video trên các nền tảng mạng xã hội hoặc hơn 15 giờ chơi game cường độ cao liên tục sau một lần sạc đầy.

Hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm trên máy có khả năng duy trì hoạt động bình thường trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt từ -30°C đến 50°C. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge công suất 45W giúp rút ngắn thời gian sạc pin.

Tích hợp nút bấm AI chuyên dụng và hệ điều hành MagicOS 10

HONOR 600S được trang bị một nút AI chuyên dụng nằm độc lập với nút nguồn. Mặc định, thao tác nhấn đúp vào nút này sẽ kích hoạt nhanh ứng dụng máy ảnh ngay cả khi màn hình đang khóa. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thao tác nhấn một lần hoặc nhấn giữ để khởi chạy các ứng dụng và tính năng khác tùy theo nhu cầu.

Thông qua nút bấm này, người dùng có thể truy cập hệ sinh thái HONOR AI bao gồm các tiện ích:

AI Settings Agent: Trợ lý hỗ trợ cài đặt thiết bị.

AI Photos Agent: Trợ lý quản lý và xử lý hình ảnh.

AI Translation: Công cụ dịch thuật tự động.

AI Creation: Trợ lý hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Thiết bị vận hành trên hệ điều hành MagicOS 10 (nền tảng Android 16), tích hợp các công cụ từ Google như Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search.

Các tính năng xử lý ảnh AI nâng cao cũng xuất hiện trên dòng máy này, gồm AI Outpainting (mở rộng khung hình), AI Upscale (nâng cao chất lượng ảnh), AI Cutout (tách chủ thể) và AI Image to Video 2.0 (biến ảnh tĩnh thành video).

Về phần cứng, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon® 4 Gen 4, đi kèm 8GB RAM vật lý và công nghệ HONOR RAM Turbo mở rộng thêm 16GB RAM ảo. Bộ nhớ trong 256GB cung cấp không gian lưu trữ tương đương hơn 150.000 bức ảnh độ phân giải cao.

Thông tin màu sắc, giá bán và ưu đãi kèm theo

HONOR 600S được bán ra với ba tùy chọn màu sắc bao gồm Đen thiên hà, Vàng ánh kim và Tím thạch anh. Sản phẩm được phân phối chính thức từ ngày 08/10/2026 trên hệ thống đại lý toàn quốc và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop với hai mức giá:

Phiên bản 6GB RAM / 128GB ROM: 10.490.000 đồng.

Phiên bản 8GB RAM / 256GB ROM: 11.990.000 đồng.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, HONOR cùng thương hiệu PNJ Style ra mắt phiên bản vòng tay giới hạn dành tặng kèm người mua HONOR 600S. Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật trên trang fanpage chính thức của HONOR Việt Nam.