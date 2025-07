"Hồng tỉ" dưới góc nhìn tâm lý học: Thì ra đàn ông cần điều này hơn cả tình yêu

Trong bối cảnh này, với "chị Hồng", nhiều người đàn ông tìm thấy một khu vực an toàn - nơi không có những áp lực truyền thống, không có áp lực cam kết, không phải lo lắng về tương lai, không bị phán xét. Chỉ cần mang theo một món quà nhỏ - có thể là trái cây hay đồ ăn - và họ được chấp nhận. Điều này không có nghĩa đàn ông không muốn cam kết hay yêu thương thật sự. Đơn giản là đôi khi họ cần một không gian để thở, để được là chính mình mà không phải “diễn” vai người đàn ông hoàn hảo theo chuẩn mực xã hội.

3. Không có rào cản xã hội: "Chị Hồng" sống ngoài các quy tắc xã hội thông thường về phụ nữ. Điều này tạo ra một loại tự do mà nhiều phụ nữ khác khó có được - tự do trong cách thể hiện tình cảm, tự do trong lựa chọn mối quan hệ.