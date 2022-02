Hong Kong: Mắc Covid-19 phải lên sân thượng hoặc ra đường ngủ

Khi anh Chan (38 tuổi) cùng vợ (28 tuổi) phát hiện mắc Covid-19, hai người đau đáu trước câu hỏi: Làm cách nào để tự cách ly trong căn hộ chỉ rộng hơn 18m2 được chia nhỏ phòng để sống chung với 6 thành viên khác trong gia đình?

Để tránh nguy cơ làm lây lan virus corona cho người thân, anh Chan, một công nhân xây dựng ở đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc và vợ quyết định lên sân thượng của tòa chung cư cho thuê ở khu Sham Shui Po để ngủ và cách ly trong hơn 2 tuần bất chấp mưa gió và giá lạnh.

Anh Chan và vợ lên sân thượng cách ly để tránh lây Covid-19 cho người thân trong gia đình. (Ảnh: SCMP)

“Chúng tôi được yêu cầu cách ly tại nhà, nhưng chúng tôi không thể làm như vậy vì chúng tôi không có phòng riêng. Trời rất lạnh và ẩm ướt, nhưng tôi còn lo lây nhiễm cho những người thân trong nhà hơn”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời anh Chan.

Trong bối cảnh số ca mới mắc Covid-19 tăng chưa từng có trong tháng qua, Hong Kong đang rơi vào cảnh không còn phòng để phục vụ cách ly tập trung cho người dân. Khoảng 60.000 người có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính vẫn đang chờ được chuyển vào khu cách ly, buộc chính quyền đặc khu yêu cầu những người mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng thực hiện tự cách ly tại nhà cho tới khi nhận được thông báo.

Song đối với Hong Kong, nơi thị trường bất động sản vào hàng đắt đỏ nhất thế giới, việc thực hiện tự cách ly tại nhà là vô cùng khó khăn và thậm chí nguy hiểm cho những người xung quanh như trường hợp của anh Chan.

Tổ chức An toàn Cộng đồng (SoCO) cho hay khoảng 10 cư dân sinh sống ở các căn hộ thiếu vật chất đã buộc phải ngủ ở ngoài đường sau khi họ được xác nhận mắc Covid-19, trong khi nhiều người khác cũng cho hay cả nhà bị lây bệnh cho nhau do sống chung trong căn hộ chật hẹp.

Được biết hai vợ chồng ở chung phòng với con gái 5 tuổi và con trai 2 tuổi. Trong khi người em trai và em dâu cùng cháu gái 5 tuổi sống trong căn phòng khác. Bố của anh Chan năm nay 66 tuổi ở một phòng riêng.

Anh Chan cho biết anh cảm thấy mệt vào ngày 4/2 nên đã đi làm xét nghiệm Covid-19, và được giấy xác nhận nhiễm virus corona vào ngày 8/2.

Ngay khi nhận thấy cơ thể mệt mỏi, anh Chan đã tự cách ly bằng cách chuyển lên tầng thượng của tòa nhà 6 tầng cho thuê. Hai ngày sau vợ anh cũng lên trên tầng thượng ở cùng chồng do cô có biểu hiện bị sốt. Cả hai vợ chồng đều nhận kết quả dương tính với virus corona vào ngày 8/2.

Hơn 2 tuần trôi qua, cặp đôi nằm trên tầng thượng với chiếc chăn màn mỏng manh và chuyển vào khu vực cầu thang khi trời đổ mưa. Họ chỉ còn cách đốt than củi để sưởi ấm.

Do không có nhà tắm, hai vợ chồng đành phải nhờ người thân vận chuyển các xô nước lên cầu thang và sau đó họ tự xuống lấy. Vệ sinh thì được đựng vào túi nilon.

Anh Chan đã nhiều lần gọi điện cho các cơ quan y tế để được đưa vào khu cách ly tập trung, nhưng lần nào cũng được yêu cầu chờ cho tới khi có chỗ trống.

“Tôi đã gọi và nài nỉ họ, nhưng vẫn không có bất cứ sự hỗ trợ nào”, anh Chan chia sẻ.

Cuối cùng, vợ chồng anh Chan đành trở về căn hộ nhỏ vào ngày 23/2, sau khi họ làm xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính.

Nhưng ngay trong đêm 23/2, toàn bộ 3 đứa trẻ trong nhà anh Chan đều bị sốt cao. Thậm chí, con gái anh Chan còn bị tiêu chảy và nôn ói. Xét nghiệm nhanh cho thấy 3 đứa trẻ dương tính với virus corona. Anh Chan lại gọi tới đường dây nóng y tế xin hỗ trợ, nhưng không khả quan.

Những người duy nhất chưa mắc Covid-19 trong nhà anh Chan là bố cùng em trai và em dâu. Không còn lựa chọn nào khác bố và em trai của anh Chan đành lên tầng thượng để cách ly từ ngày 23/2. Em dâu của anh Chan buộc phải ở lại nhà để chăm sóc cho con gái đang mắc Covid-19.

“Tôi hiện vô cùng lo lắng cho bọn trẻ. Bố tôi cũng đã già. Làm sao ông ấy có thể chịu được cái lạnh và điều kiện thiếu thốn khi phải sống trên tầng thượng”, anh Chan tâm sự.

Vào ngày 25/2, Hong Kong tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong ngày với 21.979 trường hợp. Tổng số ca tử vong kể từ đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Hong Kong là 529.

Các bệnh viện ở đặc khu hành chính Hong Kong hiện quá tải bệnh nhân Covid-19, buộc nhiều người bao gồm người già phải chờ ngoài trời hàng tiếng đồng hồ hoặc nhiều ngày dưới cái giá lạnh để tới lượt nhập viện.

Những người mắc Covid-19 chờ vào khu cách ly cũng được yêu cầu cách ly tại nhà và tránh tiếp xúc trực tiếp với người thân. Những bệnh nhân F0 được khuyến cáo không đi ra ngoài trừ trường hợp thực sự cần thiết.

Bà May (tên nhân vật đã được thay đổi) nay năm 58 tuổi làm nghề rửa bát thuê tại nhà hàng cũng được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 18/2.

Bà và người chồng thất nghiệp sống trong căn hộ nhỏ như một chiếc giường cùng với hơn 20 người khác ở khu Tsim Sha Tsui. Chồng bà May có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 12/2. Ông đành rời nhà và ra đường ngủ cho tới khi được chuyển vào khu cách ly tập trung hôm 16/2.

Bà May được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 18/2. Sau khi gọi điện cho các cơ quan y tế mà không nhận được hồi đáp, trong đêm 18/2, bà cũng phải ra ngủ ở khu vực đường hầm, nơi những người vô gia cư vẫn tụ tập về đêm. Để không làm lây lan virus, bà May chọn cách giữ khoảng cách an toàn cho họ.

“Tôi biết mình có thể lây bệnh cho người khác. Tôi không muốn những người khác bị nhiễm bệnh”, bà May cho hay.

Bà May phải tạm nghỉ việc và nằm ở đường hầm trong lúc bị nhiễm Covid-19. Bà đeo 2 khẩu trang để tránh làm phát tán virus corona cho người khác, và mua thức ăn sẵn để ăn hàng ngày. Do nằm ngoài trời lạnh, bà đã bị cảm và bị sốt.

Bà May chỉ rời khỏi khu vực đường hầm vào ngày 23/2 khi một người bạn của bà cho bà ở nhờ trong phòng nhỏ ở Yau Ma Tei.

“Tôi chưa từng sống như vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi về cuộc sống mỗi ngày”, bà May nói.

Theo Phó Giám đốc SoCO là bà Sze Lai-shan, tổ chức nhận được cuộc gọi của hơn 500 gia đình sinh sống ở các căn hộ chia nhỏ hoặc nhà lồng do có người thân mắc Covid-19 nhưng lại không có phòng riêng để tự cách ly tại nhà. Mỗi ngày lại có thêm nhiều người gọi điện nhờ SoCO hỗ trợ.

Cũng theo bà Sze, một số người mắc Covid-19 nhưng không có nơi khác để ở buộc phải trở về nhà sau vài ngày lang thang, và cuối cùng làm lây bệnh cho cả gia đình.

“Do không gian sống chật hẹp và đông người, cũng như không có phòng riêng để cách ly, chỉ cần một người nhiễm virus corona là cả nhà bị mắc bệnh”, bà Sze cho biết.

Bà Sze cho hay SoCO đã chuyển bộ xét nghiệm nhanh và thức ăn cho những người cần sự hỗ trợ, song chính quyền Hong Kong cần có thêm khu cách ly và ưu tiên những người đang sống trong các căn hộ chia nhỏ hay nhà lồng.