Hong Kong đứng thứ 2 trong các thành phố có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới

“Tổng điều tra nhân khẩu tỷ phú năm 2024” do Altrata công bố ngày 19/11 cho thấy 28% người siêu giàu trên thế giới sống ở 15 thành phố, trong đó, Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia có nhiều thành phố trong danh sách. New York là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 144 người, tăng 9 người so với năm ngoái.

Ảnh minh họa: Wikipedia

Số lượng tỷ phú sống ở Hong Kong là 107 người, giảm 5 người so với năm ngoái. Đây là thành phố có số lượng tỷ phú giảm nhiều nhất nhưng vẫn duy trì ở vị trí thứ 2. Báo cáo đánh giá mặc dù đầu tư liên quan đến Trung Quốc tiếp tục chậm lại, Hong Kong vẫn dựa vào lợi thế độc đáo đóng vai trò là cầu nối tài chính quan trọng kết nối Trung Quốc và thị trường quốc tế, biến nơi đây thành trung tâm không thể thay thế trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Báo cáo cũng cho biết, là nơi tập trung tỷ phú lớn thứ 3 trên thế giới, số lượng tỷ phú ở châu Á đã giảm 3,5% xuống còn 806 người và tổng tài sản ròng giảm 2% xuống còn 2,5 nghìn tỷ USD, là khu vực duy nhất có số lượng tỷ phú và tài sản đều giảm.

Báo cáo cho biết thêm suy thoái kinh tế của Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến sự biểu hiện của châu Á. Nền kinh tế suy yếu, bất động sản trì trệ, lo ngại nợ địa phương gia tăng và hiệu quả hoạt động kém của thị trường vốn đã khiến số lượng tỷ phú ở Trung Quốc giảm mạnh 14,8% xuống còn 304 người vào năm 2023, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong số các thị trường tài sản lớn trong năm thứ 2 liên tiếp.