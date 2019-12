Hồng Kim Hạnh xinh như nàng công chúa trong MV mashup sắp phát hành

Sau bộ phim "Thương nhớ ở ai" Hồng Kim Hạnh vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. Đầu năm 2019, nữ diễn viên trở lại với dự án điện ảnh mang tên "Người lạ ơi" của đạo diễn Trương Chí Bình.



Diễn viên, ca sĩ Hồng Kim Hạnh.

Hiện tại, cô đang góp mặt trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ" đang được công chiếu trên sóng VTV3 sau hơn 2 năm vắng bóng trên sóng truyền hình.

"Tôi thích kịch bản của bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ", trong phim tôi vào vai diễn Thiên Kim, một cô diễn viên sang chảnh bị chồng phản bội, bán vợ cho một người đàn ông đại gia khác.

Cô là một trong những cô gái của nhóm Bống Bang có cuộc sống truân chuyên đầy biến cố. Vai diễn này mang màu sắc mới và cá tính", Hồng Kim Hạnh chia sẻ về vai diễn hiện tại.

Dù được biết nhiều hơn với vai trò là diễn viên truyền hình, điện ảnh song ít ai biết nàng "Hơn" của "Thương nhớ ở ai" lại có niềm đam mê với âm nhạc mãnh liệt. Năm 2012 nữ diễn viên đã thử sức trong cuộc thi Vietnam Idol. Sắp tới, Hồng Kim Hạnh cũng sẽ tung ra MV mashup "Fly me to the moon" và "Can’t take my eyes off you".

Hồng Kim Hạnh chia sẻ, bản thân cô luôn muốn hướng mình đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Cô từng là học sinh giỏi chuyên Anh nên không lo lắng khi thể hiện những ca khúc nước ngoài như mashup "Fly me to the Moon" và "Can’t take my eyes off you".

"Sau Vietnam Idol tôi cảm thấy giọng hát của mình thăng hoa nhất, thời gian đó tôi có đi hát ở ở một tự điểm âm nhạc, mỗi tối tôi hát 10 bài tiếng Anh liên tục, điều đó giúp tôi hát tốt hơn và khả năng trình diễn, xử lý ca khúc cũng tốt hơn rất nhiều", Hồng Kim Hạnh chia sẻ.

Khi được hỏi ở tuổi 30 vẫn "đắm đuối" với nhiều lĩnh vực nghệ thuật liệu có quá muộn không? Hồng Kim Hạnh chia sẻ: "Theo tôi không có gì là quá muộn cả, có những thời điểm mình tự tin để làm một cái gì đó mình yêu thích thì sẽ quyết tâm làm cho dù kết quả ra sao. Khi vẫn còn đam mê và tuổi trẻ thì tôi còn cống hiến hết mình cho nghệ thuật".

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp, ngọt ngào của Hồng Kim Hạnh trong MV cover sắp ra mắt.

Khác với hình ảnh sắc sảo, cá tính trong phim "Tiệm ăn dì ghẻ", trong MV sắp phát hành Hồ Kim Hạnh xinh đẹp như một nàng công chúa.

Mái tóc vàng óng ả càng tôn thêm làn da trắng nõn nà của Hồng Kim Hạnh.