Hồng Đào hiếm hoi phản ứng về Quang Minh sau 7 năm ly hôn.

Thị trường phim Việt hiện trong giai đoạn hạ nhiệt khi thiếu vắng những bom tấn nội địa, cũng như cả các dự án hit từ quốc tế. Nhờ vậy, Ngày Con Còn Mẹ đang chễm trệ ngôi đầu bảng phòng vé tổng doanh thu 42 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu. Tuy nhiên, thế độc tôn này sự kiến sẽ không kéo dài lâu khi đường đua điện ảnh chuẩn bị nóng trở lại với sự đổ bộ đồng loạt của Trại Giam Hạnh Phúc, Dune: Part Three, The Hunger Games: Sunrise On The Reaping và Mẹ Mìn. Sự xuất hiện của loạt đối thủ thuộc nhiều thể loại, hướng đến những nhóm khán giả khác nhau hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, đồng thời đặt Ngày Con Còn Mẹ trước nguy cơ bị phân tán thị phần phòng vé. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức hút mà bộ phim đã tạo dựng trong những ngày đầu ra mắt, khi vẫn biết cách tận dụng khoảng trống thị trường để vươn lên dẫn đầu.

Một yếu tố giúp Ngày Con Còn Mẹ lan toả rộng rãi hơn không thể kể đến cách thức quảng bá. Dàn cast đang tích cực chạy cinetour tới các tỉnh thành để lắng nghe, giao lưu cùng khán giả tới xem trực tiếp và netizen trên MXH. Một đoạn clip tại cinetour mới đây nhanh chóng viral khắp cộng đồng mạng nhờ khoảnh khắc tương tác giữa Hồng Đào và một nữ khán giả. Theo đó, người này gây bất ngờ khi nhắc đến Quang Minh, chồng cũ của Hồng Đào. "Nhưng mà nhiều khi lên mạng thấy Quang Minh...", nữ khán giả chia sẻ.

Hồng Đào phản ứng nhanh như chớp khi nghe đến tên chồng cũ Quang Minh

Không để cô nói hết, Hồng Đào đã "nảy số" cực nhanh để khép lại tình huống dở khóc dở cười. "Dạ thôi, tặng quà có quà là vui rồi. Cảm ơn Thuý nhiều nha". Nữ diễn viên 6X còn nói thêm: "Có chuyện thì cần thổ lộ nhưng không phải chuyện gì cũng cần thổ lộ". Phản ứng nhạy bén của Hồng Đào khiến toàn bộ khán giả vỗ tay và hoan hô, trong khi ekip thì cười lớn vì trở tay không kịp.

Cách Hồng Đào đáp trả nhận được sự hưởng ứng lớn

Bên dưới đoạn clip, đông đảo netizen thích thú trước màn ứng biến nhanh như chớp của Hồng Đào. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên vừa khéo léo, vừa hài hước khi xử lý một tình huống khá nhạy cảm trước đông đảo khán giả mà không khiến bất kỳ ai rơi vào thế khó xử. Không ít khán giả còn dành lời khen cho sự duyên dáng, EQ cao của Hồng Đào, đồng thời nhận xét cô càng có tuổi càng đằm thắm, hài hước và biết cách làm chủ mọi tình huống. Một số ý kiến cũng cho rằng chính những khoảnh khắc tương tác tự nhiên như thế này giúp cinetour trở nên gần gũi, tạo thêm thiện cảm cho bộ phim.

Một số bình luận của netizen: - Khán giả cũng hơi vô tư, chứ chắc người ta cũng không có ý xấu. - Cô Hồng Đào duyên quá, xử lý tình huống nhanh gọn. - Là tui là tui cứng đờ người trước trăm người rồi đó. - EQ cao, thông minh mà còn hóm hỉnh nữa. Cô Đào đỉnh thiệt. - Cô Hồng Đào cũng không còn nhắc đến chồng cũ nữa thì mọi người cũng tém tém lại.

Hồng Đào và Quang Minh từng là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến của showbiz Việt, có 24 năm chung sống trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2019. Thời điểm đó, nữ diễn viên chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng mình vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, đồng thời bày tỏ mong muốn khép lại những chuyện không vui để hướng đến cuộc sống mới. Kể từ đó, Hồng Đào trở nên vô cùng kín tiếng về chuyện riêng, gần như không nhắc đến chồng cũ trước truyền thông. Ngược lại, Quang Minh nhiều lần trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua, thừa nhận vẫn dành sự quan tâm và trân trọng cho người từng đồng hành cùng mình suốt nhiều năm. Nam nghệ sĩ cũng từng bày tỏ niềm vui khi cả hai có thể gác lại chuyện cũ để trở thành bạn bè.

Hậu biến cố, Hồng Đào tiếp tục hoạt động năng nổ trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Năm 2020, cô góp mặt trong phim truyền hình Phượng Khấu, trước khi có bước tiến đáng kể trên thị trường quốc tế với series Beef (Cái Giá Của Sự Trả Thù) của Netflix vào năm 2023. Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, Hồng Đào vẫn gây ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Đây cũng là dấu mốc cho thấy nữ nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm cơ hội mới, vượt ra khỏi phạm vi hoạt động quen thuộc của mình.

Năm 2024 đánh dấu giai đoạn thăng hoa của Hồng Đào trên màn ảnh rộng khi chị liên tiếp góp mặt trong ba dự án điện ảnh ăn khách gồm Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng và Chị Dâu. Trong Mai của Trấn Thành, nữ nghệ sĩ hóa thân thành bà Đào, người mẹ đơn thân giàu có, sắc sảo nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương. Với diễn xuất giàu cảm xúc trong Mai, chị còn giành giải Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2025. Những vai diễn liên tiếp cho thấy Hồng Đào không ngại làm mới mình, đồng thời khẳng định vị trí của một gương mặt thực lực tại phòng vé Việt.

Bước sang năm 2025 và 2026, Hồng Đào tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc đáng nể với loạt dự án như Mang Mẹ Đi Bỏ, Chốt Đơn, Cục Vàng Của Ngoại, Lên Hương và Ngày Con Còn Mẹ. Đặc biệt, cô còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh Hàn Quốc với Tazza: The Song of Beelzebub, đánh dấu thêm một trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Sau nhiều năm làm nghề, Hồng Đào ngày càng được tin tưởng giao những nhân vật người mẹ, người bà có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế. Có thể nói, cuộc sống cá nhân bước sang một trang mới cũng là lúc sự nghiệp của nữ nghệ sĩ liên tục có những bước tiến, thậm chí giai đoạn ngoài 60 tuổi đang trở thành một trong những chặng đường rực rỡ nhất của chị.