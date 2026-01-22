Hồng Đăng tái xuất phim Việt giờ vàng

Thời gian gần đây, những thông tin về việc diễn viên Hồng Đăng chuyển nghề bất ngờ gây xôn xao dư luận khi anh được cho là đang thử sức với công việc sale bất động sản sau hơn 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh. Thực tế, việc Hồng Đăng làm thêm công việc mới là thật nhưng anh không hề giải nghệ, hoàn toàn đổi nghề như một số thông tin xuất hiện trên MXH. Thậm chí, chỉ vài ngày nữa thôi, khán giả sẽ được thấy một tác phẩm mới có sự xuất hiện của Hồng Đăng lên sóng VTV. Bộ phim được nhắc đến ở đây là Đồng Hồ Đếm Ngược, phim giờ vàng mới sẽ lên sóng sau khi Cách Em 1 Milimet kết thúc.

Đồng Hồ Đếm Ngược là dự án đánh dấu sự tái xuất của Hồng Đăng

Đồng Hồ Đếm Ngược là bộ phim viễn tưởng đầu tiên của VTV, mở đầu cho chuỗi miniseries mới của VFC. Theo một số thông tin thì trong phim, Hồng Đăng vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên nhí Cherry An Nhiên vào vai con gái riêng của nữ diễn viên. Đây là những nhân vật thuộc tuyến phụ của tác phẩm, cặp đôi chính trong phim là hai diễn viên trẻ Thanh Sơn - Hoàng Hà. Giữa năm ngoái, gia đình bé Cherry An Nhiên đã từng chia sẻ hình ảnh Hồng Đăng và sao nhí được ekip tặng hoa khi hoàn thành sau vai diễn của mình. Việc hai người khép lại hành trình quay phim khá sớm dự báo về việc màn tái xuất này không dài và nhân vật của Hồng Đăng không xuất hiện trong xuyên suốt tác phẩm.

Hồng Đăng tại hậu trường phim

Đồng Hồ Đếm Ngược là bộ phim khai thác ý tưởng về một chiếc đồng hồ kỳ bí có khả năng đếm ngược thời gian dẫn đến các sự kiện định mệnh trong cuộc đời. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Thành - một shipper bình thường và Linh Chi, cô gái sở hữu khả năng hacker cùng tư duy công nghệ vượt trội. Cuộc sống của Thành rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi anh tình cờ nhặt được chiếc đồng hồ kỳ lạ này, kéo theo hàng loạt hiện tượng bất thường và biến anh thành mục tiêu của những thế lực mờ ám. Trước những hiểm nguy ngày một rõ rệt, Linh Chi trở thành người đồng hành quan trọng, sử dụng kỹ năng công nghệ để lần theo manh mối, từng bước giải mã bí mật ẩn giấu phía sau chiếc đồng hồ đếm ngược. Cả hai bị cuốn vào một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian, nơi mỗi con số hiện lên đều báo hiệu một bước ngoặt khó lường.

Thanh Sơn - Hoàng Hà lần đầu đóng cặp

Về cá nhân Hồng Đăng, anh sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt gắn bó với các dự án phim truyền hình do VFC sản xuất. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Mátxcơva: Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Người Phán Xử, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng… Dự án gần nhất Hồng Đăng tham gia là Thương Ngày Nắng Về, lên sóng năm 2021 - 2022.