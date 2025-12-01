Honda, Yamaha bán xe điện kiểu gì thế?

Chào giá cao, giảm giá sâu

Giá bán của mẫu xe điện ICON e: tại các đại lý đang được giảm mạnh so với con số công bố. Thời điểm mới ra mắt, khách hàng muốn sở hữu trọn bộ xe và pin phải bỏ ra số tiền lên tới khoảng 38 triệu đồng.

Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều đại lý hiện nay, giá xe chỉ còn khoảng từ 28,5 triệu đến 29,5 đồng cho cả xe và pin, tức là giảm khoảng từ 8,5 triệu đến 9,5 triệu đồng, tương ứng với từ 22% đến 25% giá trị xe.

Honda ICON e: được giảm tới cả chục triệu đồng tại đại lý.

Nếu mua xe không kèm pin, mức bán cho Honda ICON e: hiện tại chỉ khoảng 17 triệu đồng. Mức giá này hiện thấp hơn cả mẫu xe số chạy xăng Wave Alpha (giá khởi điểm khoảng 18 triệu đồng).

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Yamaha Neo’s khi giá bán thực tế tại đại lý đang có sự chênh lệch lớn so với mức niêm yết 49,091 triệu đồng. Hiện tại, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe này với giá chỉ từ 33–34 triệu đồng, thấp hơn niêm yết khoảng 15–16 triệu đồng. Thậm chí, khách hàng có thể tự thương lượng giảm giá xuống sát mốc 30 triệu đồng, tương đương mức ưu đãi kỷ lục gần 20 triệu đồng cho một chiếc xe.

Mẫu xe điện NEO's của Yamaha thậm chí còn được giảm sâu hơn, tới 20 triệu đồng.

Việc giảm giá kỷ lục cho các mẫu xe máy mới ra mắt là điều gần như chưa từng gặp trong nhiều năm Honda và Yamaha tại thị trường Việt Nam.

Lý do đằng sau là gì?

Theo nhận định của chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên diễn đàn Auto+, việc các hãng xe Nhật định giá cao lúc đầu là một chiến lược có chủ đích. Đầu tiên, việc định giá cao giúp sản phẩm tạo dựng được hình ảnh chất lượng và đắt tiền trong mắt người tiêu dùng. Khi hãng thực hiện các đợt giảm giá, nó sẽ tạo ra một đòn bẩy tâm lý rất hiệu quả đối với khách hàng.

“Người dân thường có tâm lý nghĩ rằng những chiếc xe ở mức giá cao là xe ngon và chất lượng. Vì vậy, khi giá giảm xuống, người mua sẽ cảm thấy đây là một mức giá hời cho một sản phẩm cao cấp mà trước đó họ chưa có cơ hội sở hữu”, vị chuyên gia nhận định.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng phân tích rằng việc định vị sản phẩm ở phân khúc cao rồi giảm giá bao giờ cũng dễ bán hơn là định vị thấp ngay từ đầu. Bởi lẽ, nếu một sản phẩm đã được đóng mác giá rẻ thì sau này hãng muốn nâng giá lên cao sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Ban đầu, họ định vị sản phẩm ở phân khúc cao vì tin rằng xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ lực. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ doanh số từ các đối thủ xe điện, họ buộc phải thay đổi chiến lược để tranh giành thị phần. Việc giảm giá mạnh lần này là hệ quả tất yếu khi doanh số không đạt kỳ vọng sau một thời gian định vị giá cao”, chuyên gia cho biết thêm.

Hiện nay, các hãng xe Nhật vẫn nắm giữ tới 90% thị phần xe máy xăng tại Việt Nam và đây vẫn là sản phẩm chủ lực của họ. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ doanh số từ các đối thủ xe máy điện như VinFast, Yadea…, các ông lớn này bắt đầu thấy cần phải chiếm lĩnh thị phần ở phân khúc mới này.

Cụ thể, VinFast đã giao hơn 120.000 xe máy, xe đạp điện trong quý III, tăng 535% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 73% so với quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm hãng xe Việt đạt 234.536 xe, tăng 489% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu thị trường.

Thông tin từ Yadea Việt Nam, doanh số xe điện của hãng cũng tăng mạnh gần 50% nhờ hãng xe này đã có nhà máy tại Việt Nam nên có được mức giá bán ra khá cạnh tranh. Các hãng xe máy nội địa như DatBike, Selex với doanh số tăng đến vài trăm phần trăm.

Hệ lụy theo kèm

Tuy nhiên, việc Honda và Yamaha giảm giá quá mạnh trong thời gian ngắn cũng tạo ra những hệ lụy nhất định. Điểm dễ thấy nhất là tâm lý "bị tổn thương" của nhóm khách hàng đã mua xe ở giai đoạn đầu với mức giá niêm yết.

Đối với khách hàng đã sở hữu những mẫu xe điện của Honda và Yamaha, đợt giảm giá lần này của các đại lý có thể khiến họ cảm thấy bản thân phải chịu thiệt.

Bên cạnh đó, tình trạng người mua đàm phán, trả giá giao dịch thực tế thấp hơn nhiều so với hóa đơn niêm yết đã dẫn đến một nghịch lý, người dùng phải đóng thuế phí dựa trên giá niêm yết 49 triệu đồng trong khi thực mua chỉ 30 triệu đồng. Điều này không chỉ gây lãng phí về mặt tài chính mà còn tạo ra cảm giác thiếu minh bạch trong quy trình bán hàng của các đại lý.

Thị trường xe điện Việt Nam hiện không còn là sân chơi riêng của bất kỳ ai mà là cuộc đua về giá trị sử dụng và dịch vụ hậu mãi. Khách hàng ngày nay cần những giải pháp di chuyển "ngon - bổ - rẻ" và tiện lợi.

Việc giảm giá có thể là giải pháp ngắn hạn để chiếm lĩnh thị phần, nhưng có vẻ như ở sân chơi xe điện, các hãng xe Nhật không còn ở thế độc tôn để 'áp đặt' luật chơi như thời xe máy xăng. Sự minh bạch về giá và hệ sinh thái pin mới là thứ giữ chân khách hàng lâu dài.

Đức Minh