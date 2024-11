Honda xả 1 loạt xe, có mẫu "đại hạ giá" giảm 220 triệu đồng

Kết quả kinh doanh tháng 09/2024 của Honda Việt Nam cho thấy, hãng xe đã bán được 3.607 chiếc, tăng 210,9 % so với tháng trước và tăng 41,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mẫu sedan City đạt doanh số khá ấn tượng với 1.590 xe, gấp 4 lần so với tháng 8 nhờ ưu đãi kép giảm giá niêm yết 60 triệu đồng và 50% lệ phí trước bạ.

Tiếp đến là Honda CR-V với 925 xe đến tay khách hàng, HR-V bàn giao 695 xe, Honda BR-V là 372 xe, Honda Civic là 17 xe và Honda Accord là 8 xe .

Sang tháng 11, Honda tiếp tục ưu đãi giá bán và phí trước bạ cho các dòng xe BR-V, HR-V, Accord khi khách hàng thanh toán 100% chi phí.

Honda giảm giá bán và ưu đãi phí trước bạ cho nhiều dòng xe nhập khẩu, tăng tốc doanh số cuối năm.

Cụ thể, Honda BR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản G (giá 661 triệu đồng) và L (giá 705 triệu đồng), kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mức ưu đãi tương đương khoảng 33 - 35,5 triệu đồng tùy vào khu vực khách hàng ra biển xe. Điều này khiến giá lăn bánh của Honda BR-V cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Xpander - một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong phân khúc. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng gia tăng sức cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 đang áp dụng hỗ trợ phí trước bạ.

Tương tự, Honda HR-V (giá 871 triệu đồng) nhận mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ , tương đương khoảng 32 – 50 triệu đồng, tùy khu vực ra biển xe.

Trong khi đó, mẫu sedan cỡ D Honda Accord giảm trực tiếp tiền mặt 220 triệu đồng . Sau khi áp dụng ưu đãi giá bán mới của Accord chỉ còn 1,099 - 1,109 tỷ đồng, cạnh tranh với Toyota Camry vừa có thế hệ mới tại Việt Nam, giá 1,22-1,53 tỷ đồng.

Honda Accord đang được giảm giá 220 triệu đồng tiền mặt trong tháng 11 với khách hàng thanh toán 100% chi phí.

Với ý tưởng mang đến một mẫu “Chuyên cơ mặt đất”, Honda đã cho ra mắt mẫu BR-V là sự kết hợp của một chiếc SUV, một chiếc MPV đa dụng với trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại 119 Hp/6.600 rpm. Đây cũng là dòng xe được Honda quảng bá là tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe có trang bị an toàn bao gồm: Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên tất cả các phiên bản đầu tiên trong phân khúc, cùng hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch (bản L).

Honda BR-V cũng đã đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda HR-V thế hệ thứ hai đã có thay đổi hoàn toàn về ngoại thất cùng kích thước lớn, tôn lên kiểu dáng đậm chất thể thao vốn có của các dòng xe Honda. Đặc biệt, Honda HR-V bổ sung thêm phiên bản RS và phiên bản G đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong phân khúc B-SUV. HR-V thế hệ thứ hai trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên cả ba phiên bản.

Honda Accord là mẫu được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO và hệ thống Honda SENSING. Theo báo cáo bán hàng mà Honda Việt Nam công bố, Accord hiện là mẫu xe có sức bán kém nhất.

Xe chỉ đạt doanh số 11 xe trong tháng 3/2024, giảm 8,3%. Doanh số cộng dồn của mẫu sedan hạng D này trong quý I năm nay cũng chỉ dừng ở mức rất khiêm tốn là 31 xe. Việc giảm giá bán hơn 200 triệu đồng là động thái sẽ giúp mẫu xe này cải thiện doanh số trong tháng cuối năm.