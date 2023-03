Honda WR-V sắp được xuất khẩu khắp Đông Nam Á, Raize và Sonet hết thế độc tôn

Honda WR-V, đối thủ hoàn toàn mới của Toyota Raize và Kia Sonet, vừa được công bố cuối năm ngoái tại Indonesia sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác thuộc Đông Nam Á.

Theo ông Yusak Billy, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Honda tại Indonesia, WR-V lắp ráp tại nhà máy Karawang (Indonesia) sẽ bắt đầu được xuất khẩu "trong quý I". Nhà máy này hiện cũng là nơi lắp ráp BR-V và Brio để xuất khẩu.

Honda WR-V mới sản xuất từ tháng 12/2022 và ngay trong tháng mở bán đầu tiên đã vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Indonesia.

WR-V, trong đợt xuất khẩu đầu tiên, sẽ có mặt tại "2 thị trường châu Á" sử dụng tay lái nghịch. Như vậy, mẫu xe này sẽ sớm ra mắt ở Thái Lan trong tháng 3, thời điểm khai mạc triển lãm Bangkok Motor Show.

Trang bị của Honda WR-V dành cho thị trường Thái Lan dự kiến không khác so với phiên bản dành cho Indonesia, với một số điểm nhấn có thể kể đến như kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, 6 túi khí, gói công nghệ an toàn, Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing.

Nội thất Honda WR-V tại Indonesia.

Tuy nhiên, động cơ Honda WR-V tại Thái Lan chưa chắc đã giống thị trường Indonesia. Chiếc SUV này hiện trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh có công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145Nm đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Tại Indonesia, Honda WR-V đạt doanh số 1.780 xe trong tháng 1/2023, tương đương 42% thị phần phân khúc SUV cỡ nhỏ. Đây là khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho một dòng xe mới.